F1 | Sauber, Bottas: “Torneremo a lottare a Silverstone”

Spielberg – Ancora una gara deludente per la Sauber, che si lascia alle spalle il difficile weekend austriaco. Valtteri Bottas chiude la gara in sedicesima posizione, mentre Zhou Guanyu scatta dalla pit-lane dopo un cambio set-up e conclude in diciassettesima. E’ il finlandese ad aver trovato più feeling con la vettura, in una gara priva di eventi ed opportunità per entrambi i piloti, che attendono di scendere in pista a Silverstone per ritornare a lottare per la zona punti.

Bottas: “Dobbiamo introdurre nuovi componenti per tornare ad essere competitivi”

“Nonostante tutto, credo che la gara rappresenti la parte migliore del nostro weekend; non c’è stata molta azione intorno a me, ma il passo mi è sembrato migliore rispetto alla Sprint e ciò ci ha permesso di essere più vicini ai nostri avversari. Siamo anche riusciti a gestire meglio le gomme, anche se erano davvero sensibili alle alte temperature. Ci manca ancora quel qualcosa in più per Silverstone: ovviamente sappiamo che ci vuole tempo, ma almeno i distacchi restano minimi. Credo che la direzione da seguire sia chiara; dobbiamo progredire introducendo nuove componenti, abbiamo visto che differenza hanno fatto per i nostri avversari. Silverstone è una pista completamente diversa, potremo avere delle opportunità: dobbiamo fare in modo di sfruttarle tutte”.

Zhou: “Non avevamo il passo per recuperare posizioni”

“E’ stato un weekend complicato per noi, la mia gara è stata abbastanza piatta. Abbiamo fatto delle modifiche al set-up che mi hanno fatto partire dalla pit-lane. Non avevamo il passo per recuperare posizioni, le nostre gomme si surriscaldavano prima rispetto ai nostri avversari. Conosciamo i nostri punti deboli e dobbiamo continuare a lavorare sodo, sia in pista sia ad Hinwil, per migliorare sia sul giro secco che sul passo gara. Si avvicina l’ultimo appuntamento di questa serie di GP, non c’è tempo per riposarsi. Silverstone è un’altra storia e speriamo di poter tornare a lottare per i punti”.