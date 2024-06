F1 | Red Bull, lotta Verstappen- Norris, Max si difende: “Lando è stato aggressivo”

Spielberg – Un finale inaspettato per Max Verstappen, che porta a termine quel duello cominciato nella Sprint Race con Lando Norris. In un Gran Premio costellato da penalità – quasi a sopperire la mancanza dei track limits – anche l’olandese ha rischiato una prima penalità per unsafe release, proprio sulla McLaren, ai box con lui al ventitreesimo giro. Norris, infatti, inchioda per evitare la Red Bull, ma in questo caso la Direzione Gara non assegna alcuna penalità. Alla cinquantaduesima tornata Max torna ai box, ma la posteriore sinistra non viene via e il pit dura 6,5s. Anche stavolta Norris rientra nello stesso giro e, una volta tornati in pista, il distacco è ridotto a 2,9s. A peggiorare le cose, il bloccaggio di Verstappen che accorcia ulteriormente in gap e l’inglese ha l’occasione, ci prova: Norris lo sorpassa, ma Max si riprende la posizione. Nel farlo Norris – già a rischio – oltrepassa i track limits e guadagna 5s di penalità. Ci vogliono cinque giri perché Norris ci riprovi: Max chiude la porta a Norris, lo attacca all’esterno e i due si toccano e finiscono entrambi con una foratura. La McLaren si ritra, la Red Bull monta la soft e rientra quinta, una posizione che mantiene nonostante la penalità di 10s riportata dopo la foratura.

Verstappen: “In questa gara abbiamo preso decisioni sbagliate e abbiamo permesso che questo accadesse”

“Non penso di essere stato particolarmente aggressivo in nulla; se qualcuno è stato aggressivo, direi che dovremmo parlare di Lando: ha provato a superarmi e va bene, ma in alcuni casi si è tuffato un po’ in ritardo, come ha fatto ieri. Ad un certo punto ha perso il controllo. Io mi sono trovato spesso in questa posizione nella mia carriera, alla fine ci siamo toccati in modo piuttosto imbarazzante. Devo riguardare l’azione, al momento quanto accaduto mi sembra troppo bizzarro. Chiaramente è una occasione perduta, ma purtroppo è successo. In questa gara abbiamo preso decisioni sbagliate e abbiamo permesso che questo accadesse”.