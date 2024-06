F1 | Red Bull, Horner: “Avremmo voluto vincere, è frustrante”

Spielberg – Christian Horner vede sfumare la vittoria a pochi giri dalla fine. Max Verstappen ha dominato la gara fino all’ultima sosta, lunga a causa di una gomma che non viene via, e da li Lando Norris attacca. I due si scontrano più volte, fino ad arrivare al contatto che lascia entrambi con una foratura. Una dinamica molto particolare e discussa, quella fra i due: nel primo tentativo Norris viene penalizzato per aver oltrepassato i track limits – l’inglese era a rischio – mentre nel secondo tentativo Verstappen si muove in frenata, spinge fuori Norris e ogni chance svanisce per entrambi. L’olandese riesce comunque a tornare ai box e guadagnare un quinto posto. Male Perez, che resta settimo.

Horner: “Non è stato un completo disastro, ma è comunque frustrante”

“Gran parte della gara è stata sotto il nostro controllo, avevamo 8 secondi di vantaggio e sembrava andasse tutto bene. Abbiamo perso un po’ di tempo al pit-stop, il bullone è rimasto incastrato alla posteriore sinistra e Max ha perso più del dovuto e da li è stata lotta aperta. Lando ha oltrepassato i limiti della pista e avrebbe dovuto scontare una penalità, poi c’è stato il contatto ed è stato davvero frustrante, una dura lotta tra i due. Siamo comunque riusciti a conquistare dei punti, allungando in entrambe le classifiche: 10 punti nel campionato piloti, 16 nel costruttori. Il ritmo della vettura è stato incredibile, abbiamo conquistato due pole, Max ha comandato per tutta la gara, escluso quei nove giri finali e poi la vittoria della Sprint: non è stato un completo disastro, ma è comunque frustrante, avremmo voluto vincere, ma così vanno le corse”.