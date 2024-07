F1 | Racing Bulls, Ricciardo festeggia i 250 GP in zona punti

Spielberg – Daniel Ricciardo festeggia i 250 Gran Premi in carriera con un piazzamento in zona punti. In Austria Ricciardo conquista la nona posizione e due punti fondamentali per la Racing Bulls, che sembra aver fatto un significativo passo in avanti in termini di performance. Ottima la strategia per l’australiano, un po’ meno per Yuki Tsunoda, che non riesce a sfruttare le occasioni e termina la gara in quattordicesima posizione.

Ricciardo: “Significativo passo avanti rispetto a Barcellona”

“È stata una gara impegnativa e credo che ci siamo trovati più spesso in difesa, il che ha richiesto tanta concentrazione e impegno. La mia partenza è stata buona, ma ho dovuto posizionarmi all’esterno e questo mi ha fatto perdere alcune posizioni quando mi sono ritrovato senza spazio e costretto ad allargare la traiettoria – ha spiegato Daniel – una volta sgranato il gruppo, penso che abbiamo gestito bene; il team ha lavorato ottimamente sulla strategia per mantenere la posizione e successivamente mi sono difeso bene contro Fernando Alonso e poi con Pierre Gasly nell’ultimo stint. Abbiamo fatto un significativo passo avanti rispetto a Barcellona e il weekend è stato complessivamente migliore, quindi sono soddisfatto di portare a casa dei punti. Ora l’obiettivo è fare un ulteriore passo avanti per Silverstone, sperando che ciò ci posizioni nuovamente in lotta per i punti.”

Tsunoda: “Sappiamo in che direzione andare per le prossime gare”

“La gara è iniziata bene; dopo la partenza mi trovavo dietro all’Alpine e Daniel, ma nel terzo stint ero parecchio indietro. Il ritmo non era quello che speravamo e dovremo analizzare attentamente il motivo. Daniel ha comunque gestito molto bene la sua gara oggi; quindi, abbiamo chiuso positivamente e sembra che stiamo iniziando a capire meglio quale direzione prendere per le prossime gare. Questo è certamente un aspetto positivo.”