F1 | GP Austria, Sprint: Verstappen è il solito martello, Piastri beffa Norris [RISULTATI]

F1 GP Austria Sprint – Max Verstappen si è confermato al comando nella Sprint del Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Scattato dalla pole position, l’olandese ha gestito alla grandissima le prime fasi della corsa, difendendosi al meglio dalle McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri.

Successivamente, dopo un tentativo d’attacco di Norris non andato a buon fine, è riuscito – giro dopo giro – ad aprire un buon margine sugli inseguitori, garantendosi la terza vittoria stagionale nelle gare brevi del fine settimana. A completare il “podio” di quest’oggi i due alfieri della scuderia inglese, anche se quest’ultimi non hanno gestito al meglio il passo più forte mostrato nei primi giri della corsa. Subito dopo un tentativo di attacco andato a cattivo fine, Norris ha perso la posizione su Piastri, aspetto che ha permesso al rivale di scappare via. Una situazione probabilmente imprevista che non ha permesso alla McLaren di ottimizzare il risultato.

Verstappen vince la Sprint, McLaren subito alle spalle

Resta comunque il passo concreto mostrato nella prima fase della corsa e la consapevolezza di avere una vettura in grado di giocarsi le posizioni di vertice nella gara vera e propria che andrà in scena domani. Quarta posizione per George Russell, superato al via da Carlos Sainz (5°) ma poi bravo a riprendersi il piazzamento metà gara, sfruttando il DRS, seguito dallo spagnolo della Ferrari e dal compagno di squadra Lewis Hamilton.

I tre piloti hanno affrontato la Sprint in trenino, mostrando un passo molto simile per tutti e 23 i giri cronometrato, aspetto che ovviamente rende incerta la lotta per i piazzamenti alle spalle di McLaren e Red Bull. Settimo Charles Leclerc, autore di tre grandi sorpassi al primo giro, mentre Sergio Perez, Kevin Magnussen e Lance Stroll hanno ottenuto gli ultimi tre posti in top dieci. Appuntamento alle 16.00 di questo pomeriggio per la qualifica che stabilirà l’ordine di appetenza della corsa vera e propria che andrà in scena domani pomeriggio alle 15.00.