F1 | Aston Martin, Alonso: “La squadra sta facendo per migliorare”

Spielberg – E’ stato un pomeriggio speso tra pit-stop e penalità per Fernando Alonso. L’asturiano, quindicesimo al via, rientra ai box già al dodicesimo giro, montando nuovamente la mescola media. Finisce coinvolto in un contatto con Zhou, per cui la commissione gara gli commina 10 secondi di penalità. A metà gara si ritrova coinvolto nelle scaramucce tra compagni di squadra di Ocon e Gasly, commentando l’astio dei due con un sonoro “wow” nel team radio. Al secondo pit-stop sconta la penalità e monta la hard, ritrovandosi a fondo classifica; non avendo niente da perdere, rientra al penultimo giro per montare la media e chiudere col giro veloce della gara. Alla fine è diciottesimo.

Alonso: “La penalità non ha cambiato le sorti della nostra gara”

“E’ stata una giornata dura per noi, ce lo aspettavamo. Non avevamo il passo, abbiamo provato diverse strategie. Poi c’è stato il contatto con Zhou quando ho bloccato in curva 3. La penalità non ha davvero cambiato le sorti della nostra gara, ero già fuori dalla zona punti. La prossima è la nostra gara di casa a Silverstone, la squadra sta facendo di tutto perché la situazione possa migliorare”.