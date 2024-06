F1 | Sprint Race, Norris: “Ho lasciato la porta aperta come un dilettante”

Spielberg – Ci ha provato, Lando Norris, ma le cose non sono andate come previsto. L’inglese scatta dalla prima fila accanto a Max Verstappen, mentre il compagno di squadra Piastri segue dalla seconda fila. Al via resta attaccato agli scarichi della Red Bull, tentando più e più volte il sorpasso che arriva alla quarta tornata. In curva 3 sembra avercela fatta, ma Max ha calcolato le sue mosse e si riprende agilmente la leadership alla curva successiva, trainandosi dietro l’altra McLaren, che supera quella di Lando Norris che resta così in testa posizione. Raggiungere Oscar non è cosa facile e alla fine Norris deve accontentarsi del gradino più basso del podio.

Norris: “Con Oscar un bel duello, non avevo però abbastanza passo nel settore centrale”

“Ho fatto una bella gara, con max all’inizio mi sono divertito. Probabilmente ci sono state alcune cose che avrei potuto fare meglio durante la battaglia, però ho capito che il passo della macchina era molto forte, specialmente alla fine. Anche he quello con Oscar è stato un bel duello, non avevo però abbastanza passo nel settore centrale, perdevo troppo. E’ stata comunque una bella gara, abbiamo conquistato un bel po’ di punti per il team, complimenti anche ad Oscar per il podio – continua Norris – non penso che avremmo potuto fare qualcosa diversamente, abbiamo lottato correttamente e sorpassare Max era davvero difficile. il passo era buono, ma forse non sufficiente per prendere la Red Bull. Una volta che ti avvicini le gomme si scaldano troppo e non riesci a sfruttarle al meglio. L’opportunità si è presentata, ma ho fatto un pasticcio e ho lasciato la porta aperta come un dilettante. Sono cose che su possono migliorare e domani potremo fare meglio”.