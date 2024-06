F1 | Aston Martin, Stroll: “Queste piste non si adattano alla nostra vettura”

Spielberg – Pomeriggio complicato per Lance Stroll. Il canadese scatta dalla diciassettesima posizione e riesce ad evitare i danni dopo un contatto alla partenza. Gravita stabilmente intorno alla sedicesima posizione, per poi recuperare sul finale fino alla tredicesima posizione, purtroppo ancora una volta lontano dalla zona punti.

Stroll: “Questa parte del calendario non si adatta alla nostra vettura”

“Sono rimasto coinvolto in un contatto alla partenza, ma per fortuna non ho riportato danni. Da li in poi ho passato il pomeriggio a gestire le gomme per far funzionare la strategia a due soste. Ho fatto qualche sorpasso, ma ci mancava il passo per arrivare fino alla zona punti. E’ stato un weekend difficile; questa parte del calendario non si adatta alla nostra vettura, c’è tanto lavoro da fare”.