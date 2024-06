F1 | Racing Bulls, Ricciardo fuori dal Q3 per quindici millesimi

Spielberg – Sabato complicato in casa Racing Bulls. Nella Sprint Race Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo scattano rispettivamente dalla quattordicesima e sedicesima posizione; il giapponese avanza in tredicesima, mentre Ricciardo recupera fino alla quattordicesima posizione. In qualifica è ancora l’australiano ad avere di più: entrambi superano il Q1 con un tempo tra i primi dieci; nel Q2, però, Tsunoda si ferma nuovamente in quattordicesima, confermando la qualifica del venerdì. Ricciardo, invece, si ferma ad un soffio dal Q3: solo quindici millesimi lo separano dall’ingresso nell’ultima sessione.

Ricciardo: “Possiamo essere orgogliosi dei progressi fatti”

“Sapevamo che sarebbe stato complicato conquistare punti nella Sprint, ma era fondamentale correre e raccogliere informazioni utili per domani. Le battaglie in pista questa mattina sono state incoraggianti e la risposta della vettura è stata buona. È ovviamente frustrante essere stati esclusi questo pomeriggio dalla Q3 per una manciata di millisecondi, ma posso dire che è comunque stata una sessione migliore rispetto a ieri considerando i progressi fatti, di cui dobbiamo essere orgogliosi. Credo che ci sia ancora margine di miglioramento per domani, ma le qualifiche di oggi ci hanno messo in una posizione migliore per la gara. Domani la gara sarà più lunga, con pit stop e strategie gomme diversificate, quindi abbiamo motivo d’essere ottimisti sul fatto che possiamo finire tra i primi dieci.”

Tsunoda: “L’assetto era buono, l’errore è stato mio”

“Dopo la Sprint di questa mattina, era chiaro che avevamo ancora bisogno di migliorare le prestazioni, ma eravamo comunque in una posizione non del tutto negativa. Credevo ci fosse il passo necessario per entrare in Q3 questo pomeriggio, ma non sono riuscito a tutto insieme come avrei dovuto, quindi la responsabilità è mia. Il team ha lavorato duramente e ha fatto un ottimo lavoro utilizzando tutti i dati raccolti per ottimizzare la vettura più di quanto lo fosse nelle sessioni precedenti. L’assetto era buono, quindi l’errore è stato mio e questo è davvero un peccato. Domani daremo tutto e speriamo di riuscire a concludere tra i primi dieci.”