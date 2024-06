F1 | Red Bull, Perez è settimo: “Dobbiamo risolvere i nostri problemi”

Spielberg – Sergio Perez ci prova a Spielberg e, nonostante tutti gli eventi accaduti davanti – il contatto tra Verstappen e Norris e la conseguente foratura – il messicano termina la gara dietro al compagno di squadra. E alla Haas di Nico Hulkenberg. Alla partenza si ritrova coinvolto nella dinamica tra Leclerc e Piastri, e conquista la posizione sui due, riportando però dei danni. La questione con la McLaren non è conclusa, e i due si rivedono qualche tornata dopo. Dopo il pit-stop viene investigato per eccesso di velocità in pit-lane, guadagnandosi 5 secondi di penalità. Al secondo pit-stop monta la media e si mette a caccia di un incredibile Hulkenberg in sesta posizione. All’ultimo giro Perez tenta il sorpasso, ci riesce, ma il tedesco non ci sta e si riprende ciò che è suo. Perez taglia così il traguardo in settima posizione.

Perez: “Il passo gara è un gran punto interrogativo”

“E’ davvero deludente ritrovarsi in questa posizione. La gara è partita bene, ma poi ho riportato dei danni Durant il primo giro e la vettura ha cominciato a scivolare, è stato davvero difficile lottare. Con i danni riportati ho perso il bilanciamento della vettura e ho fatto un errore entrando in pit-lane, che mi è costato 5 secondi di penalità e l’intera gara. Ci sono alcune cose che dovremo rivedere attentamente, il passo gara è un gran punto interrogativo, perché penso che non abbiamo fatto miglioramenti rispetto a ieri. Ci mancava performance, è stata una gara difficile e ho faticato molto. Spero che il prossimo wekend vada meglio, e che tutti i problemi siano risolti per il resto della stagione”.