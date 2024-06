F1 | Red Bull, Horner: “In gara abbiamo bisogno di Checo!”

Spielberg – Christian Horner festeggia Max Verstappen e gli incredibili risultati conquistati al Red Bull Ring. Sul circuito di casa, l’olandese sembra essere tornato quello di sempre, dominante sin dalla prima sessione di libere. Diverso, invece, il morale dall’altro lato del box: Sergio Perez continua a stare nel lato sbagliato della top 10, gravitando intorno all’ottava posizione. In qualifica spreca tutti i suoi set di gomma nuova per scongiurare l’eliminazione, arrivando in Q3 con soft usate. Ora Horner chiama ai rinforzi: gli avversari sono vicini, sono competitivi e il campionato costruttori comincia a traballare. Checo deve fare una buona gara per convincere Horner e la Red Bull che quel biennale è stato meritato.

Horner: “Le aspettative su Checo erano basse”

“E’ sempre bello correre qui in Austria davanti ai nostri tifosi. Sia nella Sprint che nella qualifica Max è stato incredibile, una performance accentuata dalla pista, dove i margini sono davvero minimi. E’ grandioso essere in pole al Red Bull Ring. Checo ha usato tutti i suoi set di soft nuovi in Q1 e Q2, per cui le aspettative erano basse per il Q3, che ha disputato su gomma usata. Abbiamo bisogno che Checo faccia una buona gara, perché le McLaren, le Ferrari e le Mercedes ci stanno addosso”.