F1 | McLaren celebra il 1000° GP con una livrea speciale a Monaco [FOTO]

McLaren festeggerà un traguardo storico nel weekend del Gran Premio di Monaco 2026. La scuderia britannica scenderà infatti in pista a Monte Carlo con una speciale livrea celebrativa dedicata al suo 1000° Gran Premio in Formula 1, un risultato che la rende soltanto la seconda squadra nella storia del Circus a raggiungere questo prestigioso traguardo.

Dopo l’omaggio ad Ayrton Senna visto nel 2024 e la livrea ispirata alla Riviera utilizzata lo scorso anno sulle strade del Principato, il team di Woking ha deciso ancora una volta di presentare una veste grafica esclusiva per uno degli appuntamenti più iconici del calendario iridato.

Inizialmente il millesimo GP della McLaren avrebbe dovuto coincidere con il Gran Premio di Miami, ma la cancellazione delle gare in Bahrain e Arabia Saudita ha spostato l’appuntamento celebrativo a Monaco, circuito che occupa un posto speciale nella storia della squadra.

Una livrea che racconta sessant’anni di storia

La nuova grafica è stata sviluppata attorno al concetto “McLaren Never Quits”, un messaggio che vuole rappresentare la resilienza, la determinazione e la capacità di reinventarsi che hanno accompagnato il team durante i suoi sessant’anni di attività nel motorsport. La livrea del 1000° Gran Premio contiene numerosi richiami alla nostra storia che i tifosi della Papaya potranno scoprire, dai pit stop da record mondiale agli omaggi al fondatore, Bruce McLaren.

“Schierarci sulla griglia di partenza per il 1000° Gran Premio della McLaren a Monaco rappresenta un’occasione perfetta per celebrare la nostra straordinaria storia”, ha dichiarato Zak Brown, CEO di McLaren Racing.

“Siamo solo la seconda squadra a raggiungere questo traguardo e questo è il momento ideale per guardare al nostro passato, al presente e al futuro. Dalla nostra prima gara, disputata proprio a Monaco nel 1966, fino a oggi, abbiamo sempre dimostrato carattere e determinazione”.

Lando Norris: “Aver contribuito alla storia di McLaren mi rende orgoglioso”

“È un weekend davvero speciale per noi, perché celebriamo un traguardo incredibile. La livrea è fantastica e non c’è luogo migliore per festeggiare di una delle gare più iconiche del calendario e sede del primo Gran Premio della squadra. Aver contribuito, anche se in piccola parte, alla straordinaria storia della McLaren è qualcosa di cui sono molto orgoglioso. Da giovane guardavo a McLaren con ammirazione ed è un onore rappresentare gli uomini e le donne che compongono questo team nel suo 1000° Gran Premio”

Oscar Piastri: “Non vedo l’ora di continuare a correre con McLaren ancora per tanti anni”

“Sono entusiasta di scendere in pista con questa livrea così speciale. Raggiungere quota 1000 Gran Premi è un risultato enorme per il team ed è un privilegio rappresentare McLaren in questa occasione. La vettura è spettacolare e sembra appropriato che questa celebrazione coincida con il luogo in cui il team disputò la sua prima gara nel Campionato del Mondo, 60 anni fa. Faremo tutto il possibile per spingere al massimo e cercare di conquistare un trofeo questo weekend per commemorare questo momento. Ecco ai prossimi 1000 Gran Premi: non vedo l’ora di continuare a correre per McLaren ancora per molti anni”