Formula 1 | Bordata di Andrea Stella: “Verstappen non ha bisogno di essere così esasperato”

Il Gran Premio d’Austria vinto da George Russell è stato ovviamente determinato dal duello molto duro tra Verstappen e Norris, finito con un inevitabile scontro ruota a ruota e che ha messo del tutto fuori gioco il pilota della McLaren, mentre il tre volte campione del mondo, assolutamente colpevole nello scontro finale, ha subito solo una penalità di dieci secondi che però risulta ininfluente sulla sua classifica finale e che lo vede al quinto posto. Andrea Stella, team principal della squadra di Woking, è molto arrabbiato con la FIA per non aver tutelato il suo pilota e la Formula 1 nel suo complesso, facendo un discorso che va oltre il semplice duello di ieri.

“Verstappen avrebbe dovuto ricevere una bandiera bianca e nera dopo le prime manovre in frenata – ha detto Stella dopo la gara. Quello che è accaduto oggi è figlio anche del 2021, quando alcune mosse oltre il limite non sono state punite a dovere. Abbiamo un grandissimo rispetto per Max e la Red Bull, ma non ha bisogno di essere così esasperato. A volte sembra che subire un sorpasso per lui sia la fine del mondo, ma avrebbe potuto rispondere successivamente con il DRS. Da innamorati della Formula 1 abbiamo perso l’occasione di vivere dei giri meravigliosi, e Lando meritava di giocarsi la vittoria”.

“I commissari hanno deciso per dieci secondi di penalità, a volte per un pilota è un danno enorme, ma oggi è stata totalmente inutile. Sono convinto che la FIA ripenserà profondamente su questa decisione, perché sarebbe sufficiente rendere più severe delle regole relativamente alle manovre in occasione di un duello ruota a ruota. Insomma, non vogliamo un altro 2021, che magari sarà stato divertente, ma per chi ama davvero questo sport non è stato certamente un bel momento. Rapporto tra Max e Lando? Si può chiedere scusa e ammettere di aver sbagliato ed esagerato, così da ripresentarsi più integri in futuro”.