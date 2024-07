F1 | Hamilton vuole acquistare il Team Gresini Racing

Secondo quanto riportato da Simon Patterson a TheRace.com, il sette volte iridato sarebbe in trattative con il team Gresini Racing per l’acquisto della squadra satellite Ducati di proprietà di Nadia Padovani dal 2021, dopo la scomparsa del marito, Fausto Gresini. La fonte riporta inoltre che un membro della cerchia ristretta di Lewis Hamilton sarebbe stato visto bazzicare nel team di Faenza, in occasione del Gran Premio d’Olanda ad Assen.

Come già sapete, Liberty Media è attualmente in fase di acquisizione della MotoGP quindi sarebbe perfetto per i proprietari della Formula 1 se Hamilton fosse coinvolto in modo significativo nella sua nuova avventura a due ruote.

Inoltre, l’accordo consentirebbe a Hamilton di fare una mossa finanziaria significativa dal momento che alcuni suoi sponsor sono già coinvolti in MotoGP, come Monster Energy.

Non è un mistero che Sir Lewis Hamilton sia un grande appassionato di moto che vanta una collezione privata. Ricorderete infatti il bellissimo giro in pista a Valencia 2019 quando ha guidato la Yamaha di Valentino Rossi.