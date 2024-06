F1 | Red Bull, Verstappen domina: “Sono sorpreso dai distacchi”

Spielberg – Max Verstappen è tornato a dominare e, dopo la vittoria della Sprint Race, conquista anche la pole position. In Austria nessuno riesce a mettere in dubbio la sua forza: nel Q1 chiude in terza posizione a 73 millesimi dal primo, utilizzando però gomma usata. Nel Q2 e Q3, invece, non lascia alcuna speranza agli avversari, macinando un giro veloce dopo l’altro. Unica nota negativa della giornata è una uscita troppo lenta dai box in Q3, evento notato dalla Direzione Gara, ma che non dovrebbe però avere ripercussioni.

Verstappen: “E’ stato grandioso spingere al limite”

“E’ stata una bella giornata. Sono estremamente felice per la vittoria nella Sprint e per la pole, sono davvero orgoglioso della squadra che ci permette di essere così competitivi. Abbiamo visto dei buoni miglioramenti dopo la Sprint, il bilanciamento è migliorato e speriamo continui così. Riuscivo a spingere al limite ed è stato grandioso essere così competitivo in qualifica. L’intera sessione è andata bene, la vettura era nella giusta finestra; potevo spingere di più, la vettura rispondeva e sono abbastanza sorpreso dai distacchi! Questo dimostra che anche le piccole modifiche possono fare una grande differenza – ha spiegato il campione del mondo – ora guardo ora domani: abbiamo avuto un grande weekend fino ad ora, ma il meglio arriva domani, vediamo che succede. E’ difficile dire cosa accadrà, specialmente con Lando: quella di stamattina è stata una battaglia piuttosto ravvicinata per un po’, ma abbiamo comunque apportato delle modifiche prima della qualifica e spero che daranno i propri effetti in gara. Nelle ultime gare sono stati molto forti, speriamo di aver fatto un passo in avanti”.