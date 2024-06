F1 | Red Bull, Perez è solo ottavo in qualifica

Spielberg – Ancora una qualifica difficile e anomala per Sergio Perez. Mentre il compagno di squadra domina dall’inizio del weekend, Checo sembra essere rimasto indietro, non avendo mai il passo per avvicinarsi alla top 5. Perez supera il taglio in Q1 col dodicesimo miglior tempo, mentre resta costante nelle ultime due sessioni, chiudendo la qualifica con l’ottavo miglior tempo. Il messicano conferma così il risultato della Sprint, dove scatta in settima posizione e termina in ottava. Premesse non proprio entusiasmanti per la gara, eppure Checo ha bisogno di un buon risultato per confermare alla Red Bull che quel rinnovo biennale non è stato un errore.

Perez: “Abbiamo fatto le giuste modifiche sulla vettura dopo la Sprint Race”

“E’ stato un weekend complicato. Non eravamo al sicuro in Q1 e Q2 e abbiamo dovuto usate più set di soft del previsto, arrivando in Q3 con un solo set usato. Avevamo molto più ritmo di quello dimostrato, ma non siamo riusciti a salvare un set di gomme. Abbiamo fatto le giuste modifiche sulla vettura dopo la Sprint Race. Credo che domani saremo tutti molto vicini, sarà una lotta interessante: tutto può succedere”.