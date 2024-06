F1 | Norris-Verstappen, la ricostruzione del duello e dell’incidente in Austria [VIDEO]

F1 Norris Verstappen – Presente a Paddock Live, Matteo Bobbi ha analizzato il prolungato duello tra Lando Norris e Max Verstappen nell’ultimo Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, evidenziando come l’inglese e l’olandese – ovviamente per motivi diversi – abbiano messo in scena una battaglia senza esclusione di colpi.

L’alfiere della McLaren, ricordiamo, nel tentativo di completare il sorpasso sull’olandese in curva 4 durante la 64° tornata, è stato stretto all’esterno dal rivale. Una dinamica che ha provocato una foratura ad entrambi e quindi l’addio a tutti i sogni di gloria. Non sono mancate le polemiche post-gara, visto che i due “amici” si sono rimpallati la responsabilità di quanto avvenuto.