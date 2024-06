Formula 1 | Mercedes, Russell si gode la vittoria in Austria: “E’ incredibile”

Formula 1 Mercedes Russell – Tra i due litiganti, il terzo gode. Si può riassumere con queste poche parole il fine settimana in Austria di George Russell. L’inglese, stabilmente terzo per tutta la gara, è riuscito a sfruttare il contatto tra Max Verstappen e Lando Norris alla tornata 64°, regalandosi e regalando alla Mercedes il primo successo di questa stagione. Un risultato dal sapore dolcissimo che mancava dal GP del Brasile del 2022. Per il britannico, ricordiamo, si tratta della seconda affermazione della carriera dopo quella ottenuta proprio a San Paolo, ormai due stagioni fa.

Russell si gode lo spettacolo e vince in Austria

“Incredibile! Questo è l’unico modo in cui posso descrivere la vittoria di oggi. Abbiamo lottato duramente nelle prime fasi per assicurarci di mantenere la terza posizione. Ho visto Lando e Max battagliare sul maxi schermo ed ero appena dieci secondi alle loro spalle. Un divario che è davvero incoraggiante, soprattutto per il lavoro che sta facendo il team. Sapevo che la possibilità del contatto c’era, anche se remota, e alla fine si è realizzata. Era importante raccogliere l’occasione e alla fine l’abbiamo colta. Sono così orgoglioso di essere tornato sul gradino più alto del podio. La squadra ha fatto un lavoro straordinario. Abbiamo fatto tanti passi avanti da inizio stagione. Le ultime gare sono state fantastiche e spero che ce ne siano altre in arrivo. Non è un segreto che Max e Lando siano un po’ più avanti di noi al momento, ma ora siamo costantemente in terza posizione. È un momento emozionante per noi; stiamo cavalcando un po’ l’onda e non vedo l’ora di affrontare la corsa di Silverstone la prossima settimana”.