F1 | Red Bull, Horner: “Pensavamo che Checo potesse entrare in top 5”

Spielberg – Un venerdì come questo mancava dai giorni di Miami per la Red Bull di Christian Horner. Max Verstappen si mette al comando di entrambe le sessioni del venerdì, conquistando la pole nella Sprint Qualifying di Spielberg. L’olandese accende le folle tra le tribune del circuito di casa, mentre Checo Perez ancora fatica ad avvicinarsi alla top 5 – lamenta la posizione in pista nell’ultimo tentativo, “incolpando” Ocon, ma durante la sessione il messicano non è mai andato oltre l’ottava posizione. Nella Sprint scatterà settimo e l’obiettivo è restare nella zona punti.

Horner: “Max è stato grande, ma gli altri sono vicini”

“E’ stata una giornata positiva peer noi, Max ha fatto tre giri straordinari. Sfortunatamente, è stato diverso per Checo, specialmente quando si è ritrovato dietro ad Esteban, non è riuscito a fare un giro rappresentativo. All’inizio del Q3 pensavamo che potesse mettersi tra i primi 5, è un peccato. Comunque, è una bella pista per i sorpassi, ci sono dei bei rettilinei. Domani sarà molto caldo, questo aprirà diversi scenari per tutte le vetture in griglia. Max è stato grande, ma gli altri si avvicinano: le McLaren sembrano molto forti e le Mercedes sono vicine, vediamo cosa succede domani”.