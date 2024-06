Ferrari | Ancora problemi di bouncing sulla SF-24, Vasseur: “Ci ha fatto perdere tempo”

C’è ovviamente delusione in casa Ferrari per il risultato delle qualifiche Sprint di Zeltweg. Sainz è stato di fatto l’unico dei Carletti a concludere le SQ3, ma soltanto con il quinto tempo e un distacco importante di mezzo secondo da Verstappen in pole position. La SF-24 soffre tantissimo nelle curve ad alta velocità per via dei saltellamenti dovuti al bouncing, un problema che si è ripresentato ultimamente, probabilmente per via degli aggiornamenti, e che rallenta in maniera evidente le vetture. Male Leclerc, decimo, senza tempo per un problema di anti-stallo e quindi impossibilitato anche a iniziare l’ultimo e unico tentativo della giornata in SQ3.

“Siamo ovviamente delusi di aver chiuso le qualifiche Sprint in quinta e decima posizione – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Stasera dobbiamo concentrare le nostre analisi sulla performance con le gomme Soft visto che sulle medie eravamo sugli stessi tempi di Mercedes e McLaren. Dobbiamo anche lavorare sul sistemare il bouncing su entrambe le vetture perché oggi ci ha fatto perdere qualcosa nelle ultime due curve. Domani nella Sprint Race la strategia è una sola: spingere al massimo, visto che non ci sono pit stop obbligatori. Vogliamo massimizzare il risultato con Carlos e cercare di far risalire in zona punti anche Charles”.