F1 GP Monza | Red Bull, Verstappen sorride: “Sono soddisfatto della vettura”

E Marko si sbilancia: "Max può puntare alla vittoria"

di Marika Laselva5 Settembre, 2025
Monza – Non è così lontano dalla prima posizione Max Verstappen, che nella prima giornata di prove libere in Brianza si lascia alle spalle i demoni dell’edizione scorsa.

Nel 2024 Verstappen faticò e non poco, nel Gran Premio d’Italia, chiudendo la gara con la settima posizione. Nelle libere di oggi, invece, si posiziona quarto nelle FP1, alle spalle delle rosse padrone di casa e di Carlos Sainz, mentre nelle FP2 scende in sesta posizione. Ciò che conta, però, è il feeling con la vettura, che sembra essere competitiva tra le curve dell’Autodromo Nazionale. E Helmut Marko, consulente del team austriaco, si sbilancia nelle dichiarazioni post libere, suggerendo che Max potrebbe anche competere per la vittoria: “Se la McLaren non migliora, possiamo giocarci il primo posto”.

Verstappen – “Siamo competitivi, sono contento della macchina”

“Oggi è andata abbastanza bene. Lo scorso anno per noi questo era stato un weekend molto difficile, mentre oggi siamo sembrati molto più competitivi, il che è positivo. Anche io sono più contento della macchina. Le sessioni sono state piuttosto complicate, soprattutto con alcuni piloti che sono usciti di pista portando della ghiaia sul tracciato. Penso che in Qualifica potrebbero spostare la ghiaia, ma in gara sarebbe complicato, perché non è facile tenerla sotto controllo. Nel complesso è stato un venerdì abbastanza buono per noi: c’è ancora del lavoro da fare, ma la situazione è migliore”.

