F1 GP Monza | McLaren, Norris non si fida: “Gruppo molto compatto, più di quanto vorrei”

Lando Norris ha chiuso al comando la prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Italia. A Monza, la McLaren si conferma come la macchina da battere, ma oggi abbiamo visto un gruppo abbastanza compatto, con la Ferrari a soli 83 millesimi dal miglior tempo del britannico, e una Williams che sembra poter dire la sua in una pista a basso carico come quella brianzola. Quarto posto finale, invece, per Oscar Piastri: il leader del mondiale ha avuto a disposizione solo la seconda sessione, visto che nelle PL1 la sua MCL39 è stata guidata da Alex Dunne.

“In questo momento il gruppo è molto compatto, forse più di quanto vorrei, ma non siamo messi male – ha detto Norris. C’è ancora margine per migliorare, però è incoraggiante essere davanti in classifica. Durante la sessione siamo riusciti a fare progressi, anche se i rivali restano molto vicini. Lavoreremo intensamente questa notte per cercare di fare un ulteriore passo avanti in vista delle FP3 e delle qualifiche”.

“Per me è stata una giornata più breve, con una sola sessione, ma tutto è andato bene e ho avuto la sensazione di partire subito con il piede giusto – ha dichiarato Piastri. Voglio ringraziare Alex per il supporto nelle Libere 1. Ci sono ancora piccoli aggiustamenti da fare per arrivare in qualifica nelle migliori condizioni, ma il feeling con le Soft nel secondo run è stato positivo e questo mi dà fiducia. Non vedo l’ora che arrivi domani”.