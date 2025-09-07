F1 GP Monza | Aston Martin, rottura della sospensione per Alonso: “Persi punti importanti”

Monza – Weekend disastroso per l’Aston Martin in Italia. Lance Stroll chiude la gara in diciottesima posizione, mentre Fernando Alonso resta vittima di un guasto davvero incredibile.

Lo spagnolo, ottavo al via, riesce a recuperare una posizione, e si mette a caccia di Gabriel Bortoleto, davanti alla sua AMR25. Il sorpasso arriva al momento del pit-stop: entrambi rientrano ai box alla ventunesima tornata, e Fernando riesce a mettersi davanti alla Sauber. Peccato, però, che dopo pochi chilometri, la sua vettura è costretta a rallentare per un cedimento della sospensione. “È incredibile”, commenta Alonso via radio.

Alonso: “È un peccato perdere altri punti in campionato”

“La gara stava andando bene per noi e stavamo lottando per la zona punti. Siamo partiti bene e abbiamo fatto un buon pitstop, ma poi ci siamo dovuti ritirare a causa di un cedimento della sospensione. Abbiamo usato i cordoli allo stesso modo per tutto il fine settimana, quindi penso che sia stata solo sfortuna il fatto che ci siamo dovuti ritirare. È un peccato perdere altri punti in campionato, visto che fino a quel momento stavamo facendo un buon fine settimana. Ultimamente siamo stati più competitivi, quindi vediamo come andranno le cose per il resto della stagione”.

Stroll: “Speravamo in una Safety Car”

Gara diversa per Stroll: sedicesimo al via, Lance resta per tutto il corso della gara su gomma hard, sperando in Safety Car o quantomeno bandiere gialle. Nulla di tutto ciò accade e alla fine rientra ai box a tre giri dalla fine per scontare la sosta obbligatoria. Chiude in diciottesima posizione.

“La gara di oggi a Monza sarebbe stata comunque difficile per noi. Siamo riusciti a guadagnare qualche posizione grazie alla nostra strategia sulle gomme e restando in pista a lungo nel primo stint. Purtroppo, abbiamo avuto alcuni problemi di affidabilità durante il pit stop alla fine della gara e abbiamo concluso in diciottesima. Speravamo in una Safety Car che avrebbe potuto aiutarci al momento giusto per finire appena in zona punti, ma non ci sono state opportunità. Analizzeremo quanto accaduto e ora guardiamo a Baku tra due settimane”.