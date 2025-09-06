F1 GP Monza | Red Bull, Tsunoda centra l’obiettivo ed entra in Q3

Formula 1News F1

"Sono fiducioso per la gara" aggiunge Tsunoda, che scatterà dalla nona posizione

di Marika Laselva6 Settembre, 2025
MonzaYuki Tsunoda torna in Q3, conquistando la decima posizione.

Un ottimo slancio per il giapponese dopo i punti conquistati in Olanda. Seppur i tempi siano disastrosamente lontani da quelli del compagno di squadra Max Verstappen – che a Monza conquista la pole col giro più veloce della storia della Formula 1 – Yuki riesce comunque a migliorarsi, continuando a costruire quel feeling con una vettura tanto caotica quanto incomprensibile per chiunque non si chiami Max. Il giapponese scatterà comunque dalla nona posizione, grazie alla penalità inflitta a Lewis Hamilton in Olanda.

Tsunoda: “Sono fiducioso per la gara”

“Raggiungere il Q3 era esattamente ciò che volevo ottenere oggi e sono felice di vedere i progressi che stiamo facendo gara dopo gara, che ci hanno permesso di conquistare punti a Zandvoort lo scorso fine settimana. È stato un peccato essere il primo a scendere in pista in Q3 e dover guidare il gruppo, dato che tradizionalmente Monza è una pista che richiede la scia. Vorrei fare i complimenti al team in generale in questo fine settimana e a Max per aver conquistato la pole, non è stato facile, ma ho sentito la forza di adattamento che tutti nel garage hanno dimostrato. Sento di aver dimostrato costanza nel Q3 e di essere stato solo a un decimo da Max, il che è positivo. Dall’aggiornamento portato a Spa abbiamo fatto progressi, ma il bilanciamento è ancora un po’ caotico. Domani non sarà facile e il nostro passo sul giro singolo non è stato eccezionale, ma mi sento fiducioso”.

