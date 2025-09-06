F1 GP Monza | Red Bull, Tsunoda centra l’obiettivo ed entra in Q3

Monza – Yuki Tsunoda torna in Q3, conquistando la decima posizione.

Un ottimo slancio per il giapponese dopo i punti conquistati in Olanda. Seppur i tempi siano disastrosamente lontani da quelli del compagno di squadra Max Verstappen – che a Monza conquista la pole col giro più veloce della storia della Formula 1 – Yuki riesce comunque a migliorarsi, continuando a costruire quel feeling con una vettura tanto caotica quanto incomprensibile per chiunque non si chiami Max. Il giapponese scatterà comunque dalla nona posizione, grazie alla penalità inflitta a Lewis Hamilton in Olanda.

Tsunoda: “Sono fiducioso per la gara”

“Raggiungere il Q3 era esattamente ciò che volevo ottenere oggi e sono felice di vedere i progressi che stiamo facendo gara dopo gara, che ci hanno permesso di conquistare punti a Zandvoort lo scorso fine settimana. È stato un peccato essere il primo a scendere in pista in Q3 e dover guidare il gruppo, dato che tradizionalmente Monza è una pista che richiede la scia. Vorrei fare i complimenti al team in generale in questo fine settimana e a Max per aver conquistato la pole, non è stato facile, ma ho sentito la forza di adattamento che tutti nel garage hanno dimostrato. Sento di aver dimostrato costanza nel Q3 e di essere stato solo a un decimo da Max, il che è positivo. Dall’aggiornamento portato a Spa abbiamo fatto progressi, ma il bilanciamento è ancora un po’ caotico. Domani non sarà facile e il nostro passo sul giro singolo non è stato eccezionale, ma mi sento fiducioso”.