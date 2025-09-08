Formula 1News F1

F1 GP Monza | Williams, ancora problemi per Sainz: “Gara difficile da accettare”

Albon sceglie la strategia vincente e vola dalla tredicesima alla settima posizione

di Marika Laselva8 Settembre, 2025
F1 GP Monza | Williams, ancora problemi per Sainz: “Gara difficile da accettare”

MonzaAlexander Albon conquista la settima posizione nel Gran Premio d’Italia, portando a casa punti importanti dopo una qualifica sottotono. Continua ad abbattersi la sfortuna, invece, su Carlos Sainz.

Il pilota thailandese – quattordicesimo al via – riesce a risalire la classifica giocando bene le proprie carte col pit-stop, rientrando soltanto al quarantaduesimo giro per montare gomme medie. Sainz, invece, su strategia opposta, si è ritrovato nel bel mezzo del traffico dopo la sosta, perdendo diverse posizioni e finendo nelle retrovie. Oltre ad un problema con la batteria, di cui lo spagnolo si è lamentato, Carlos arriva al contatto con la Haas di Oliver Bearman: entrambe le vetture finiscono in testacoda, riuscendo a ripartire. Le linee guida parlano chiaro: è la Williams ad essere nettamente davanti all’apex della curva e la penalità, così, ricade sul pilota Haas. Alla fine Sainz termina la gara ad un passo dalla zona punti in undicesima posizione.

Albon: “Eravamo veloci quanto i top team”

“Oggi abbiamo avuto una strategia fantastica e un ottimo passo con la macchina. Credo che quando hai entrambe le cose, ti diverti molto. Onestamente, sulla carta doveva essere una gara difficile, ma dato che eravamo la prima macchina con le gomme hard, è stata una gara piuttosto comoda e la macchina è stata bella da guidare e molto veloce. Direi che è stata una delle migliori domeniche dell’anno per quanto riguarda il bilanciamento. In molti tratti della gara siamo stati veloci quanto i top team, quindi è stata un’ottima rimonta dopo una qualifica difficile”.

Sainz: “Non potevamo fare nulla con la macchina danneggiata”

“Giornata difficile. Eravamo l’ultima macchina del gruppo a partire con le gomme medium, il che non ci ha lasciato molto spazio a livello di strategia. Ho allungato molto il primo stint prima di passare alle hard per creare un po’ di delta con la gomma, e stavamo andando molto bene, facendo una buona rimonta, fino all’incidente con Ollie. Con la macchina danneggiata non abbiamo potuto fare nulla per recuperare altre posizioni. È difficile mancare l’occasione di fare buoni punti e digerire un’altra gara come questa, ma la velocità c’è e faremo del nostro meglio per rifarci a Baku”.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in News F1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

GP Italia

Venerdi 5 settembre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)17:00 -18:00

Sabato 6 settembre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 7 settembre

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
5.793 Km | 53 giri

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/VENERDI/mini/f1 gp italia venerdi 243https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/VENERDI/mini/f1 gp italia venerdi 180https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/VENERDI/mini/f1 gp italia venerdi 418https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/VENERDI/mini/f1 gp italia venerdi 491https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/VENERDI/mini/f1 gp italia venerdi 345https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/VENERDI/mini/f1 gp italia venerdi 261https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/VENERDI/mini/f1 gp italia venerdi 311https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/VENERDI/mini/f1 gp italia venerdi 119https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP ITALIA/VENERDI/mini/f1 gp italia venerdi 387