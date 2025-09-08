F1 GP Monza | Williams, ancora problemi per Sainz: “Gara difficile da accettare”

Monza – Alexander Albon conquista la settima posizione nel Gran Premio d’Italia, portando a casa punti importanti dopo una qualifica sottotono. Continua ad abbattersi la sfortuna, invece, su Carlos Sainz.

Il pilota thailandese – quattordicesimo al via – riesce a risalire la classifica giocando bene le proprie carte col pit-stop, rientrando soltanto al quarantaduesimo giro per montare gomme medie. Sainz, invece, su strategia opposta, si è ritrovato nel bel mezzo del traffico dopo la sosta, perdendo diverse posizioni e finendo nelle retrovie. Oltre ad un problema con la batteria, di cui lo spagnolo si è lamentato, Carlos arriva al contatto con la Haas di Oliver Bearman: entrambe le vetture finiscono in testacoda, riuscendo a ripartire. Le linee guida parlano chiaro: è la Williams ad essere nettamente davanti all’apex della curva e la penalità, così, ricade sul pilota Haas. Alla fine Sainz termina la gara ad un passo dalla zona punti in undicesima posizione.

Albon: “Eravamo veloci quanto i top team”