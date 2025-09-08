F1 GP Monza | Williams, ancora problemi per Sainz: “Gara difficile da accettare”
Albon sceglie la strategia vincente e vola dalla tredicesima alla settima posizione
Monza – Alexander Albon conquista la settima posizione nel Gran Premio d’Italia, portando a casa punti importanti dopo una qualifica sottotono. Continua ad abbattersi la sfortuna, invece, su Carlos Sainz.
Il pilota thailandese – quattordicesimo al via – riesce a risalire la classifica giocando bene le proprie carte col pit-stop, rientrando soltanto al quarantaduesimo giro per montare gomme medie. Sainz, invece, su strategia opposta, si è ritrovato nel bel mezzo del traffico dopo la sosta, perdendo diverse posizioni e finendo nelle retrovie. Oltre ad un problema con la batteria, di cui lo spagnolo si è lamentato, Carlos arriva al contatto con la Haas di Oliver Bearman: entrambe le vetture finiscono in testacoda, riuscendo a ripartire. Le linee guida parlano chiaro: è la Williams ad essere nettamente davanti all’apex della curva e la penalità, così, ricade sul pilota Haas. Alla fine Sainz termina la gara ad un passo dalla zona punti in undicesima posizione.
Albon: “Eravamo veloci quanto i top team”
“Oggi abbiamo avuto una strategia fantastica e un ottimo passo con la macchina. Credo che quando hai entrambe le cose, ti diverti molto. Onestamente, sulla carta doveva essere una gara difficile, ma dato che eravamo la prima macchina con le gomme hard, è stata una gara piuttosto comoda e la macchina è stata bella da guidare e molto veloce. Direi che è stata una delle migliori domeniche dell’anno per quanto riguarda il bilanciamento. In molti tratti della gara siamo stati veloci quanto i top team, quindi è stata un’ottima rimonta dopo una qualifica difficile”.
Sainz: “Non potevamo fare nulla con la macchina danneggiata”
“Giornata difficile. Eravamo l’ultima macchina del gruppo a partire con le gomme medium, il che non ci ha lasciato molto spazio a livello di strategia. Ho allungato molto il primo stint prima di passare alle hard per creare un po’ di delta con la gomma, e stavamo andando molto bene, facendo una buona rimonta, fino all’incidente con Ollie. Con la macchina danneggiata non abbiamo potuto fare nulla per recuperare altre posizioni. È difficile mancare l’occasione di fare buoni punti e digerire un’altra gara come questa, ma la velocità c’è e faremo del nostro meglio per rifarci a Baku”.
