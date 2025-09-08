F1 GP Monza | Racing Bulls, Hadjar è decimo: “Ci meritiamo questo punto”
Monza – Isack Hadjar riesce a risalire fino alla zona punti dopo la disastrosa qualifica che lo ha visto escluso in Q1.
Il franco-algerino è costretto a partire dalla pit-lane per aver sostituito interamente la power-unit prima delle qualifiche; il pit-stop arriva a metà gara, lasciandolo comunque nelle retrovie, ma Isack non si da per vinto e con una serie di sorpassi riesce a risalire fino alla decima posizione. Gara diversa, invece, per Liam Lawson: il neozelandese parte dalla diciottesima posizione. Strategia diversa per lui, che monta la soft al via: il rischio non paga e alla fine è solo quattordicesimo.
Hadjar: “Mi è sembrato di fare giri di qualifica uno dopo l’altro senza degrado delle gomme”
“Sono ovviamente molto felice perché credo che oggi abbiamo ottenuto il massimo che potevamo. Mi sono divertito molto; la macchina era veloce e la strategia del team è stata ben eseguita, completata da un buon passo per tutta la gara. Prima della gara pensavo che saremmo rimasti bloccati in un treno di DRS, e invece abbiamo sfruttato al meglio le gomme hard con aria pulita. Nel complesso è stata una gara divertente, perché mi è sembrato di fare giri di qualifica uno dopo l’altro senza degrado delle gomme. Dopo una qualifica frustrante e una partenza dalla pit-lane, credo che ci meritiamo davvero questo punto come squadra. Non vedo l’ora di tornare a gareggiare a Baku tra due settimane”.
Lawson: “Il rischio con la strategia non ha pagato”
“È stata una gara difficile partendo dal fondo. Abbiamo provato qualcosa di diverso con la strategia e abbiamo rischiato, ma sfortunatamente non ha pagato. Ci siamo andati vicini, ma alcune macchine sono uscite dai box davanti a noi con gomme nuove e siamo rimasti bloccati dietro di loro, il che è stato davvero frustrante. Se avessimo superato quel gruppo, la gara sarebbe stata molto più semplice. La macchina è stata veloce, quindi è deludente non aver portato a casa punti. Da parte mia, non abbiamo sfruttato al massimo il weekend. Detto questo, non è così male come sembra, e cercheremo di cambiare le cose a Baku”.
