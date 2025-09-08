F1 GP Monza | Racing Bulls, Hadjar è decimo: “Ci meritiamo questo punto”

Liam soft had

law 18 had 19 – pit lane had

lap 1

lap 2 law 15 had 18

lap 10 law pit, 19 hard

lap 19 had 15 law 19

lap 29 contatto law yuki, law cretino

lap 33 had pit, medie 16

lap 40 had 15 law 17

lap 53 had 10 law 14

Monza – Isack Hadjar riesce a risalire fino alla zona punti dopo la disastrosa qualifica che lo ha visto escluso in Q1.

Il franco-algerino è costretto a partire dalla pit-lane per aver sostituito interamente la power-unit prima delle qualifiche; il pit-stop arriva a metà gara, lasciandolo comunque nelle retrovie, ma Isack non si da per vinto e con una serie di sorpassi riesce a risalire fino alla decima posizione. Gara diversa, invece, per Liam Lawson: il neozelandese parte dalla diciottesima posizione. Strategia diversa per lui, che monta la soft al via: il rischio non paga e alla fine è solo quattordicesimo.

Hadjar: “Mi è sembrato di fare giri di qualifica uno dopo l’altro senza degrado delle gomme”