F1 GP Monza | Sauber, Bortoleto si riconferma in zona punti

Monza – Gabriel Bortoleto si è rivelato uno dei protagonisti del Gran Premio d’Italia, e con la sua performance conquista l’ottava posizione.

Il brasiliano aveva già stupito in qualifica, classificandosi ottavo davanti al manager Fernando Alonso; i due sono rimasti in lotta per tutta la prima parte di gara fino al pit-stop, dove il due volte campione del mondo riesce a sorpassarlo in pit-lane. Il resto della gara, però, vede Gabriel costantemente impegnato in zona punti e con questa gara conferma ulteriormente la sua posizione tra i rookie in griglia. Disastro, invece, per Nico Hulkenberg, costretto al ritiro al termine del giro di ricognizione a causa di problemi idraulici sulla sua Sauber.

Bortoleto: “Mi assumo la responsabilità del pit-stop lento”

“Abbiamo fatto una gara molto solida, con buone decisioni e una buona strategia. Il mio pit stop è stato un po’ lento, ma me ne assumo la responsabilità, perché probabilmente sono arrivato un po’ troppo lungo nella piazzola e questo non ha certo aiutato. Nel complesso, sono felice di aver chiuso ottavo e di essere tornato in zona punti: questo è importante anche per il campionato costruttori. Ovviamente voglio di più, ma credo che questo sia il miglior risultato che potevamo ottenere in questo fine settimana. È stato un weekend consistente e produttivo, ed è un buon modo per chiudere la parte europea della stagione.