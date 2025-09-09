F1 GP Monza | Red Bull, Mekies: “Verstappen ha ridefinito il concetto di perfezione”

Monza – Perfezione: è così che Laurent Mekies definisce il weekend di Max Verstappen, che gli ha regalato la prima vittoria con il team di Milton Keynes.

D’altro canto, questa è anche la prima vittoria senza Christian Horner: è l’altro lato della medaglia, che in un certo senso testimonia quanto questo team avesse bisogno di una sterzata dopo un precipizio non indifferente. Le differenze in termini di performance tra la gara di Monza dell’anno scorso e quella di quest’anno è abissale: Max conclude la gara con venti secondi di vantaggio sui due avversari – e le papaya fanno di tutto per aiutarlo – ma la gara racconta di un Verstappen che torna ad essere quello di un tempo. E lo conferma Helmut Marko: la squadra sta migliorando, i problemi sembrano essere ormai superati e Max ha di nuovo quella fame che lo ha portato ad essere un quattro volte campione del mondo.

Helmut Marko: “Max è di nuovo motivato”

“È stato incredibile, e siamo 20 secondi davanti alle McLaren, wow! Due gare fa in Ungheria faticavamo ad andare a punti e poi, dopo l’anno scorso, dove abbiano fatto una delle peggiori gare, è un recupero incredibile da parte della Red Bull. Questo dimostra la nostra forza. Purtroppo è arrivato un po’ tardi, il campionato è andato – ammette il consulente austriaco – ora cerchiamo di vincere altre gare. Sapevo che potevamo mettere pressione alle McLaren dopo la performance in Olanda: abbiamo capito meglio la macchina. Ora Max è pienamente motivato, di nuovo, ma essere così dominanti è tutta un’altra cosa”.

Mekies: “C’è un team speciale dietro a questa vittoria”