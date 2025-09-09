F1 GP Monza | Red Bull, Mekies: “Verstappen ha ridefinito il concetto di perfezione”
Il team principal festeggia la prima vittoria e Marko aggiunge: "Max ora è di nuovo motivato"
Monza – Perfezione: è così che Laurent Mekies definisce il weekend di Max Verstappen, che gli ha regalato la prima vittoria con il team di Milton Keynes.
D’altro canto, questa è anche la prima vittoria senza Christian Horner: è l’altro lato della medaglia, che in un certo senso testimonia quanto questo team avesse bisogno di una sterzata dopo un precipizio non indifferente. Le differenze in termini di performance tra la gara di Monza dell’anno scorso e quella di quest’anno è abissale: Max conclude la gara con venti secondi di vantaggio sui due avversari – e le papaya fanno di tutto per aiutarlo – ma la gara racconta di un Verstappen che torna ad essere quello di un tempo. E lo conferma Helmut Marko: la squadra sta migliorando, i problemi sembrano essere ormai superati e Max ha di nuovo quella fame che lo ha portato ad essere un quattro volte campione del mondo.
Helmut Marko: “Max è di nuovo motivato”
“È stato incredibile, e siamo 20 secondi davanti alle McLaren, wow! Due gare fa in Ungheria faticavamo ad andare a punti e poi, dopo l’anno scorso, dove abbiano fatto una delle peggiori gare, è un recupero incredibile da parte della Red Bull. Questo dimostra la nostra forza. Purtroppo è arrivato un po’ tardi, il campionato è andato – ammette il consulente austriaco – ora cerchiamo di vincere altre gare. Sapevo che potevamo mettere pressione alle McLaren dopo la performance in Olanda: abbiamo capito meglio la macchina. Ora Max è pienamente motivato, di nuovo, ma essere così dominanti è tutta un’altra cosa”.
Mekies: “C’è un team speciale dietro a questa vittoria”
“Il mio primo pensiero va a tutti a Milton Keynes, è stata una stagione difficile per il team finora e questa vittoria è qualcosa che si meritavano da tempo. Sembrava che la McLaren avrebbe avuto un vantaggio in quasi tutte le gare, ma tutti sono stati fantastici, hanno continuato a esplorare e a spingere i limiti di questa macchina ed è fantastico oggi essere sul gradino più alto del podio. C’è un team speciale dietro a questa vittoria, che ha fatto tutto il duro lavoro per permetterci di avere una macchina veloce oggi e tutti in pista l’hanno eseguita in un modo incredibile – ha dichiarato il team principal – in questo fine settimana, Max ha ridefinito cosa sia la perfezione. Ha avuto un primo giro difficile e ha mantenuto la calma, è riuscito a fare i sorpassi in pista e poi a dominare la gara. Monza è molto specifica in termini di tracciato e il team ha fatto un lavoro straordinario per avere, fondamentalmente, la macchina più veloce in pista qui, e poi unire questo alla magia di Max e il risultato è la vittoria di oggi. Yuki è stato sfortunato oggi; è rimasto bloccato nel traffico ed è stato molto difficile per lui ottenere qualcosa dalla gara. Poi ha avuto un danno al fondo dopo il contatto con Liam Lawson, che gli è costato in termini di performance. Abbiamo altro lavoro da fare per aiutare Yuki con il suo passo gara e ci impegneremo per farlo arrivare nel posto giusto mentre andiamo avanti.
