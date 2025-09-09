F1 GP Monza | Red Bull, Tsunoda: “Dopo il contatto ho perso performance”

Monza – Yuki Tsunoda lascia l’Italia con la tredicesima posizione, ancora senza punti.

Ancora un altro weekend negativo per il giapponese, che stavolta deve confrontarsi con l’incredibile vittoria di Max Verstappen. Dopo il piazzamento in Q3 in qualifica, Yuki vanifica le sue chance con un contatto con la Racing Bulls di Liam Lawson, che gli procura dei danni al fondo. Questo condiziona la sua gara, ma Tsunoda guarda al lato positivo: il compagno di squadra ha già ricevuto il nuovo fondo, e Yuki attende così il suo turno per provare le nuove specifiche. Per quanto ci siano dei progressi, però, questi non sono ancora consistenti e tali da assicurare tranquillità a Tsunoda, soprattutto quando l’ex compagno di squadra fa così bene in Racing Bulls.

Tsunoda: “Dopo il danno non ho più avuto il passo per lottare”