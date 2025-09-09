F1 GP Monza | Red Bull, Tsunoda: “Dopo il contatto ho perso performance”
"A causa dei danni riportati dopo il contatto con Hamilton non sono riuscito a lottare per la zona punti" ha spiegato il giapponese
Monza – Yuki Tsunoda lascia l’Italia con la tredicesima posizione, ancora senza punti.
Ancora un altro weekend negativo per il giapponese, che stavolta deve confrontarsi con l’incredibile vittoria di Max Verstappen. Dopo il piazzamento in Q3 in qualifica, Yuki vanifica le sue chance con un contatto con la Racing Bulls di Liam Lawson, che gli procura dei danni al fondo. Questo condiziona la sua gara, ma Tsunoda guarda al lato positivo: il compagno di squadra ha già ricevuto il nuovo fondo, e Yuki attende così il suo turno per provare le nuove specifiche. Per quanto ci siano dei progressi, però, questi non sono ancora consistenti e tali da assicurare tranquillità a Tsunoda, soprattutto quando l’ex compagno di squadra fa così bene in Racing Bulls.
Tsunoda: “Dopo il danno non ho più avuto il passo per lottare”
“Dopo un inizio così positivo, è stato molto frustrante avere un incidente che ha causato così tanti danni al fondo della mia macchina, specialmente quando avrei dovuto lottare per i punti. Eravamo stati così veloci in generale, ma non appena ho avuto il danno, il mio passo non c’era più. Il lato positivo è che siamo stati migliori nei run brevi e dopo il Q2 di ieri ero molto vicino a Max e posso vedere che stiamo facendo progressi gara dopo gara” ha raccontato il giapponese.
“Dopo una gara come quella di oggi, devi solo riprenderti e guardare gli aspetti positivi come il giro di qualifica, ovviamente sono deluso ma devi continuare a lottare e a credere in te stesso. Anche Max ha ricevuto un nuovo fondo in questo fine settimana e io non ho ricevuto quell’aggiornamento, quindi sono felice di essere stato in grado di spremere il più possibile dalla macchina per la qualifica di ieri – continua Yuki – la mia attenzione è rivolta unicamente al resto della stagione e a continuare con il tasso di progressione che abbiamo raggiunto. Vorrei anche fare i complimenti al team e a Max per la vittoria di oggi, è da un po’ che mancava ed è un ottimo modo per concludere il fine settimana mentre ci dirigiamo a Baku”.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui