F1 GP Monza | Red Bull, trionfo di Verstappen: “Pronti per tornare a vincere”

Monza – È decisamente Super Max quello visto sul circuito di Monza: con una lectio magistralis, Verstappen conquista la vittoria dopo l’incredibile pole del sabato, sbaragliando la concorrenza della McLaren.

L’olandese comincia a lottare già alla prima variante, dove è costretto a tagliare la curva e a cedere poi la posizione a Lando Norris. Ci vuole poco perché Max riporti la sua Red Bull al comando, fino al pit-stop, dove rientra in terza posizione aspettando la mossa delle McLaren. Il team di Andrea Stella non fa nulla per mettere i bastoni tra le ruote al campione del mondo, anzi, gli facilita l’impresa: Verstappen taglia il traguardo per primo, regalando la prima vittoria in Red Bull a Laurent Mekies.

Verstappen: “Le McLaren si giocano il campionato, io non ho nulla da perdere”

“È stato un fine settimana fantastico e vincere di nuovo è stato incredibile, è passato un po’ di tempo! È davvero gratificante vedere i passi avanti che stiamo facendo nella comprensione della macchina. Abbiamo portato qui un aggiornamento che ha funzionato davvero e abbiamo fatto un passo avanti con l’assetto della vettura. In generale, la macchina va meglio su piste a basso-medio carico aerodinamico e dobbiamo solo continuare a spingere e a cercare di migliorare, come abbiamo fatto. Dopo il sorpasso si trattava di fare la mia gara, raggiungere gli obiettivi e gestire le gomme. Il pit stop e il passaggio alle gomme hard è stata la cosa migliore possibile e abbiamo cercato di allungare il più possibile il distacco dalle McLaren – ha spiegato Max – ovviamente il gap è un po’ alterato dal fatto che le McLaren sono rimaste fuori tanto, sperando in una Safety Car, altrimenti il vantaggio sarebbe stato più piccolo. Le McLaren si giocano il campionato, io non ho nulla da perdere”.

“In ogni caso, per noi è stato un weekend incredibile. Avevamo il passo, siamo riusciti a seguire la nostra strategia e per una volta è stato piacevole guidare la nostra vettura – continua il vincitore della gara – è un fine settimana importantissimo in un anno come questo. Dimostra che ci sono ancora possibilità di vincere, il che è davvero bello. Tutti si sono impegnati al massimo per migliorare la macchina per tutto il fine settimana ed è stato un risultato fantastico per tutti qui e una grande vittoria per il team e per Laurent”.