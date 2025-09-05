F1 GP Monza | Ferrari, Leclerc: “Possiamo giocarcela in qualifica”

Seconda posizione per Charles Leclerc nelle libere di Monza. Il pilota della Ferrari ha infiammato il pubblico del catino brianzolo con due sessioni di prove molto solide, dove la SF-25 si è dimostrata veloce sia in configurazione qualifica che in simulazione gara. La monoposto però, piena di problemi in questa stagione, non è stata certamente la più costante, e poter ripetere l’impresa dello scorso anno sembra più difficile. Il monegasco non vuole lasciare nulla al caso, ma sa che ci sarà da migliorare nel prosieguo del weekend. La base è comunque buona.

“La nostra vettura oggi non è stata la più costante nei run sia a basso che ad alto carico di carburante – ammette Charles – ma è stata veloce, che è meglio rispetto ad avere la situazione opposta. Abbiamo del lavoro da fare sul giro secco per estrarre il massimo domani e per migliorare la nostra costanza di prestazione. Penso che sarà una qualifica molto serrata, come è stato lo scorso anno su questa pista. Per ora le cose sono andate abbastanza bene e credo che domani avremo la possibilità di giocarcela”.