F1 | Analisi passi gara in Bahrain: Verstappen a martello, Leclerc c’è!

Cari amici di Motorionline rieccoci pronti a raccontarvi una nuova e speriamo entusiasmante stagione di Formula 1. Come ogni venerdì di prove libere siamo qui ad analizzare, nel limite delle conoscenze di carichi di lavoro quanto visto specialmente nella seconda sessione, con i giri veloci e i passi gara dei migliori di giornata. Occhio di riguardo come sempre a Ferrari, Mercedes e Red Bull, sulla carta le tre squadre più forti, ma non solo: oggi avremo anche una lente di ingrandimento sui tempi di Alpine e Alfa Romeo, senza dimenticare la Haas, in top ten con entrambi i piloti a fine turno.

Iniziamo come sempre con le scelte di Pirelli per questo weekend: debutto delle 18 pollici, la casa italiana ha optato per le tre mescole più dure della gamma 2022, quindi C1 – Hard/Bianche; C2 – Medie/Gialle; C3 – Soft/Rosse. Il giro più veloce della giornata è stato segnato da Max Verstappen in 1:31.936, unico ad andare sotto il muro del 32. Leclerc è lì, a pochissimi millesimi, non solo nella simulazione qualifica, ma anche nel passo gara, o almeno, nei soli due giri a disposizione del monegasco dopo un’incomprensione con Tsunoda e una serie di minuti fermo ai box.

Al terzo posto Carlos Sainz, a mezzo secondo dal compagno di squadra e poco avanti a George Russell, con la prima della Mercedes. Molto bene Fernando Alonso, quinto davanti a un sorprendente Bottas con Alfa Romeo. Chiudono la top ten Sergio Perez, lontano dai risultati attesi (quantomeno oggi), Mick Schumacher, Hamilton e Magnussen. Le due Haas quindi hanno concluso nei primi dieci e hanno messo a sandwich il sette volte campione del mondo. E’ chiaro, siamo soltanto alle prove libere, ma vi ricordate un venerdì del genere negli ultimi anni? Noi onestamente no.

Questo cosa vuol dire? Non possiamo rispondere ovviamente, ma qualche indicazione l’abbiamo avuta: la Red Bull sembra la macchina più forte, lo dimostra il martello Verstappen, sempre sul 37 nella simulazione passo gara con le gomme soft. La Ferrari bene nel giro veloce, forse soffre un po’ con il pieno di carburante, ma Leclerc, seppur in soli due passaggi è sempre stato sul 37, prima basso, poi alto. Delude un pochino Carlos Sainz, oggi non perfetto sotto tutti i punti di vista se rapportato al compagno di squadra. La Mercedes sembra davvero in difficoltà, guardate i giri di Russell e Hamilton, con gomme diverse va detto, per trarre voi le prime conclusioni di questo fine settimana ancora molto lungo e sicuramente appassionante. L’Alpine sembra disporre di un’ottima velocità, l’unica incognita è dettata dall’affidabilità, che finora non è stata certamente un cavallo di battaglia della squadra francese.

Sembrano soffrire un po’ di più le power unit Mercedes, non solo per quanto riguarda il team ufficiale, ma anche McLaren e Aston Martin, ben più indietro del solito, ma anche qui, è solo venerdì e specialmente il team di Woking, con evidenti problemi anche oggi con Ricciardo riesce ad emergere il sabato. Insomma, ci aspetta un fine settimana molto interessante in Bahrain, con qualche sorpresa che sicuramente non mancherà, ma Verstappen resta chiaramente il favorito per la vittoria di domenica, ma attenzione, perché gli avversari ci sono, chi nuovi, chi vecchi, chi è al ritorno alla competitività dopo anni di sofferenza. Ai posteri l’ardua sentenza.

