Il mondiale del 2024 sarà il penultimo con questa generazione di vetture. Dal 2026 infatti avremo delle monoposto diverse, volte alla sostenibilità e con motori più semplici. Secondo Valtteri Bottas, bisognerebbe apportare dei cambiamenti anche al regolamento sportivo e al format dei weekend. Per il finlandese della Sauber, ormai ex Alfa Romeo siamo in una fase nella quale si consumano troppe gomme, e andando a cercare una Formula 1 più green, bisognerebbe cominciare a limitarne l’utilizzo, magari partendo da una qualifica con il giro secco.

“Sono state affrontate delle discussioni per la prossima generazione di vetture – ha detto Bottas. Dovrebbero essere un po’ più leggere e questo migliorerà certamente le gare. Credo però ci siano delle cose da cambiare, specialmente con il format nei weekend Sprint, e continuo a sostenere come le qualifiche debbano essere su un solo giro secco, sarebbero molto emozionanti. Immaginate quanti pneumatici risparmieremmo con questo tipo di weekend: stiamo utilizzando tantissime gomme, e se vogliamo essere più sostenibili come sport credo che questo argomento sia valido”.