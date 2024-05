F1 | Hamilton chiama Newey in Ferrari: “E’ il primo con cui vorrei lavorare”

E’ iniziato il weekend del Gran Premio di Miami. Oggi è giornata di conferenza stampa nei pressi dell’Hard Rock Stadium, e Lewis Hamilton è uno dei piloti a intervenire di fronte ai giornalisti. Al sette volte campione del mondo è stato chiesto, ovviamente, se gli piacerebbe lavorare con Adrian Newey in Ferrari, e l’attuale pilota della Mercedes non si è nascosto, dicendo come il genio britannico sia in cima alla lista delle persone con le quali vorrebbe lavorare nel prossimo futuro. Se avevamo bisogno di un ulteriore indizio sul futuro del 65enne uscente dalla Red Bull, qualcosa oggi il buon Lewis ce l’ha detta, ma non ha voluto rivelare le richieste fatte a John Elkann.

“Quelle tra me e il presidente sono conversazioni private, ma se dovessi fare una lista di persone con cui vorrei lavorare, Newey è in cima – ha detto Hamilton. Quando sono arrivato in McLaren, la macchina era un’evoluzione del suo lavoro, per cui mi sentivo un privilegiato. Abbiamo visto che i team dove ha lavorato sono stati sempre grandi avversari per tutti. Ma è sempre la squadra che conta più di tutto, quindi l’esperienza che lui porta viene sfruttata da chi resta negli anni a venire. Ogni team sarebbe fortunato nel lavorare con lui. Dove trovo la motivazione? Nel voler sempre migliorare, la consapevolezza che ci possono essere davanti sempre dei giorni migliori. Lavorare con le persone, gli alti e bassi che ci possono essere, beh, poi amo quello che faccio. Senza dimenticare la voglia di rendere orgogliosa la mia famiglia che ha lavorato duro per permettermi tutto questo”.