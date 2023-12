F1 | Alfa Romeo, Bottas: macchina completamente nuova nel 2024

Quella che si è conclusa da circa una settimana è stata una stagione molto difficile per l’Alfa Romeo. La scuderia del Biscione, che dal prossimo anno tornerà a chiamarsi Sauber con la fine della partnership iniziata nel 2018, non è riuscita ad avere quella costanza che l’ha portata la maggior parte della volta lontana dalla Top 10. Sono state poche infatti le volte in cui la C45 è riuscita ad ottenere la zona punti, come dimostrano i soli sedici punti ottenuti in ventidue gare che hanno visto la squadra di Hinwil a chiudere al nono posto nel Mondiale costruttori. Un evidente passo indietro rispetto al 2022, dove l’Alfa Romeo avevo chiuso sesta.

Discutendo della stagione 2023 Valtteri Bottas ha ammesso come una delle migliori prestazioni sia stata quella ottenuta nella prima gara del campionato, dove il finlandese colse l’ottavo posto in Bahrain. Da Sakhir in poi, nonostante gli sviluppi costanti montati sulla C45, la squadra svizzera non è riuscita a progredire finendo davanti alla sola Haas nella classifica generale marche. Ma ora le attenzioni di Bottas, e della stessa Sauber, sono rivolte al 2024 dove potranno contare su una vettura completamente nuova.

“La parte migliore della stagione? Direi la primissima gara in Bahrain – ha dichiarato Bottas, citato da Formula1.com – Abbiamo avuto un buon fine settimana, abbiamo segnato subito punto, tutto sembrava abbastanza buono. Ma è stata una corsa dura. Ci sono state alcune occasioni in cui abbiamo segnato punti, ma non abbastanza volte. Su quale aree concentrarsi? Direi tutto con i margini che ci sono, non c’è niente di fondamentale. La cosa buona è che avremo una macchina completamente nuova con alcune nuove idee, con nuove persone nel team, ed è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo fare grandi passi avanti durante l’inverno: questa è la chiave”.

Bottas, rispondendo ad una precisa domanda sulle mancanze del pacchetto della C45, ha detto: “Abbiamo apportato aggiornamenti in modo abbastanza costante durante tutto l’anno, come qualsiasi squadra, ma alcuni sono stati buoni altri meno quindi non abbiamo trovato nulla di importante. I progressi sono stati costanti, ma non bastano. Nel frattempo le altre squadre hanno fatto grandi passi avanti, con nuovi concetti, cose innovative. Alcuni potrebbero copiare altre squadre, ma comunque abbiamo fatto progressi costanti. In questo sport non sempre basta”.

Il finlandese concludendo ha aggiunto: “Alla fine la cosa più importante è stato il progetto dell’auto. E’ nata sicuramente meglio rispetto a quella dell’anno scorso, ma non nettamente migliore. Sono davvero contento che stiamo provando a pensare un po’ fuori dagli schemi adesso, con tutte le nuove persone che sono con noi e con quelle che arriveranno”.