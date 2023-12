Sauber – L’Alfa Romeo si è separata dalla Sauber alla fine di questa stagione e il team ha annunciato che confermerà il suo nuovo nome il prossimo fine settimana. Si credeva che la Sauber potesse tornare al nome del suo fondatore Peter Sauber, ma Bravi insiste sul fatto che il nome effettivo per il 2024 potrebbe essere una “sorpresa”, un probabile nuovo title sponsor. È probabile che si tratti di una soluzione tampone in vista dell’acquisizione completa da parte di Audi, di proprietà di Volkswagen, per il 2024, anche se Bravi insiste sul fatto che la Sauber non si trova in un “periodo di limbo” al momento.

“Il 10 dicembre, non appena la FIA pubblicherà l’elenco degli iscritti, annunceremo ovviamente il nuovo nome del team. Penso che sarà una sorpresa e non vediamo l’ora di iniziare la collaborazione con i nostri nuovi partner”, ha commentato il Team Representative di Alfa Romeo in occasione degli Autosport Awards a Londra.