F1 | Sauber, scelto il nome del team per i prossimi due anni

La Sauber ha annunciato il nome per la prossima stagione dopo l’addio di Alfa Romeo e in attesa di iniziare la collaborazione con Audi nel 2026. La squadra si chiamerà Stake F1 Team Kick Sauber, rafforzando la collaborazione con i suoi partner principali del 2023, e in particolar modo la piattaforma di streaming ha acquisito i diritti sul nome del telaio fino al 2025. Il marchio Kick.com è già apparso infatti sulle vetture di Bottas e Zhou in alcune gare, e questo accordo approfondisce i legami tra la squadra svizzera con l’operatore OTT, il quale ha registrato una grandissima crescita di abbonati nel corso dell’ultimo anno.

“Sauber è sempre stata sinonimo di innovazione, rompendo gli schemi e sfidando le convenzioni – ha detto Alessandro Alunni Bravi, rappresentante del team. La partnership con Kick.com è l’ultima dimostrazione della filosofia che ci guida. Kick.com sta ridefinendo il modo in cui viene effettuato lo streaming live e adotterà lo stesso approccio dirompente nel mondo della Formula 1. Con Kick.com, il nostro obiettivo è fare il passo successivo nella ricerca di modi nuovi e innovativi per avvicinarci ai nostri fan”.

“Kick.com ha registrato un’enorme crescita sin dal suo inizio e continua a fare scalpore nel settore dello streaming – ha dichiarato Bijan Tehrani, co-fondatore di Kick.com. I contenuti di KICK sono frenetici e coinvolgenti, così come avviene in un weekend di gara. La nostra piattaforma era destinata alla pista e siamo contenti di portare la nostra collaborazione a un livello senza precedenti, supportato dalla nostra conoscenza della cultura negli sport motoristici e dalla nostra passione per la tecnologia all’avanguardia. La Formula 1 è uno sport universalmente popolare, e si allinea perfettamente con il nostro prodotto e ciò che stiamo costruendo su Kick.com.”

“Siamo entusiasti di approfondire questa collaborazione tra due marchi innovativi – ha affermato Akhil Sarin, Chief Marketing Officer di Kick.com. Questa partnership è destinata a ridefinire i confini del coinvolgimento dei fan, offrendo un’esperienza senza precedenti per gli appassionati di sport motoristici di tutto il mondo. Preparatevi a intraprendere un viaggio esaltante con Kick.com, dove la passione incontra le prestazioni nella corsia di sorpasso dell’intrattenimento digitale”.