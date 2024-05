Formula 1 | Red Bull, Perez in cerca di continuità a Miami

L’inizio stagione di Sergio Perez è stato certamente positivo fino a questo momento. A parte qualche difficoltà in Australia dovuto a un danno sulla sua Red Bull, e ad un passo gara non esaltante nell’ultimo appuntamento in Cina, il messicano sta facendo ciò che serve al suo team, ossia portare a casa il massimo dei punti possibili per quel che concerne la lotta per il campionato costruttori. Di questo passo, il rinnovo di Checo con la squadra di Milton Keynes non sembra essere troppo in discussione, anche se quanto sta accadendo in Formula 1 per quel che concerne il mercato, specialmente attorno alla Red Bull stessa, potrebbe in qualche modo far cambiare i piani dell’azienda per il prossimo futuro. A Miami, Perez avrà il sostegno dei tifosi latinoamericani, come sempre da queste parti del mondo.

“A Miami mi sento a casa – ha detto il messicano. C’è un seguito di sudamericani e latinoamericani pazzesco, sento tutto l’amore dei fan in ogni angolo della città. Ho un casco speciale per questa gara dove onorerò tutti i paesi dai quali provo un senso speciale di incitamento. Speriamo di riuscire a dare il massimo in pista in questo weekend: la vettura si è comportata molto bene di recente, e poi c’è di nuovo la Sprint Race, la quale renderà le cose molto complicate in termini di assetto della monoposto, ma in Cina abbiamo imparato tante cose su come massimizzare il nostro tempo. Sarà un altro fine settimana caldo, e sarà sicuramente sfidante per il fisico, ma puntiamo a superare tutte le sfide che avremo davanti così da uscirne vincitori”.

Il casco di Sergio Perez per il Gran Premio di Miami