Formula 1 | Sainz rifiuta l’offerta Audi: vuole uno dei due sedili Red Bull!

Carlos Sainz ha rifiutato l’offerta dell’Audi. Stando alle indiscrezioni arrivate direttamente dai colleghi spagnoli in ambito Formula 1, l’attuale pilota della Ferrari e ancora senza contratto per il 2025 ha declinato le avance della casa tedesca, e per questo motivo dunque il suo futuro resta più incerto che mai. La decisione di Sainz è mirata, perché il suo obiettivo, ormai tutt’altro che nascosto è uno dei due sedili della Red Bull, quale di preciso non sembra avere importanza. Il madrileno quindi sta rischiando seriamente in vista dell’anno prossimo, perché punta tutto su quello che potrebbe accadere a Max Verstappen: il campione olandese infatti è sempre più tentato dal passaggio in Mercedes, bisogna però capire quando questo trasferimento, molto fattibile per i più, andrà a concretizzarsi.

Futuro Sainz, più Red Bull che Mercedes

Se il tre volte iridato però dovesse rimanere a Milton Keynes, quantomeno per la prossima stagione, allora Carlos guarderebbe al sedile di Sergio Perez, non ancora sicuro della conferma nonostante le buone prestazioni di inizio 2024. Qualora anche questo pensiero non dovesse trovare concretezza, allora Sainz non avrebbe altra scelta che la Mercedes, la quale però ha Max Verstappen come obiettivo principale per i suoi successi futuri. Insomma, lo spagnolo sta rischiando seriamente di restare a secco, ma lo fa consapevolmente, anche perché lottare per la quattordicesima posizione, o giù di lì l’anno prossimo non gli andava proprio a genio, e diciamocelo francamente, il fatto che Audi arrivi in Formula 1 non mette automaticamente i tedeschi in condizione di essere al top sin da subito, nonostante il grande bagaglio di successi nel motorsport da parte della casa di Ingolstadt, ma si sa, il Circus è tutta un’altra cosa.