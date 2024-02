F1 | Alunni Bravi: “Non abbiamo obiettivi specifici, dobbiamo migliorare il risultato del 2023”

La Sauber ha voltato definitivamente pagina, e dopo sei anni di partnership col marchio Alfa Romeo, ha intrapreso una nuova strada che la condurrà al matrimonio con Audi promesso nel 2026. Nel frattempo, il team svizzero si chiamerà Stake, con una cromatura nero/verde fluo molto particolare nel mezzo dello schieramento della Formula 1. La squadra è di fatto confermata, con la C44 prima creatura, o quantomeno in parte, di James Key, direttore tecnico arrivato la scorsa stagione, quando già i lavori erano belli che iniziati. Alessandro Alunni Bravi, rappresentante del team, ha così commentato la presentazione della nuova monoposto.

“La C44 è un omaggio al lavoro svolto da James Key, dal team tecnico e da tutti gli uomini e le donne di Hinwil – ha dichiarato Alunni Bravi. Hanno contribuito alla vettura che vediamo oggi: assistere al lancio di una nuova monoposto è sempre un momento speciale, e lo è ancora di più quando segna l’inizio di una nuova era, quella dello Stake F1 Team. Abbiamo un’identità nuova e siamo entusiasti di tutto quello che è stato pianificato, sia dentro che fuori la pista, ma oggi tutto ruota attorno alla C44 e alle sue potenzialità. C’è fiducia su questa macchina e nel nostro team: non parleremo di obiettivi specifici, perché è sempre difficile impegnarsi con i numeri, ma i nostri obiettivi sono chiari, ossia migliorare le prestazioni della monoposto e del pacchetto, e intendo ogni aspetto, dal team gara alle operazioni in pista, dai pit-stop e alla strategia. Siamo impegnati in tutti i reparti per fare questo passo, è il nostro obiettivo, dopodiché vedremo quale sarà la nostra posizione con l’avanzare della stagione, ma l’obiettivo chiave è migliorare le nostre prestazioni del 2023″.