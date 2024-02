Test F1 | Resoconto ore 15: Verstappen allunga su Norris e Sainz

Guizzo di Lando Norris nel corso della prima giornata di test in Bahrain. Quando mancano due ore alla bandiera a scacchi, il pilota della McLaren, salito in macchina nel pomeriggio prendendo il posto di Oscar Piastri, il quale ha girato in mattinata, ha fermato il cronometro in 1:32.484 (19 giri percorsi) con le gomme C3, la mescola gialla per queste giornate di prove, ma sarà quella più morbida e quindi rossa nel weekend di gara. Non basta però per mettere dietro Max Verstappen: mentre stava andando in pubblicazione l’articolo, il tre volte campione del mondo ha stampato un 1:31.662 (97 giri), dando ben otto decimi all’amico britannico. Segue Carlos Sainz (36 giri), il quale ha già fatto meglio di Leclerc (64 giri) sulla Ferrari, ma in condizioni più fresche, ricordando che in Bahrain sono al momento le 17. Quinto un buon Ricciardo (16 giri) seguito da Alonso, Piastri, Zhou, Russell e Tsunoda a chiudere la top ten.

