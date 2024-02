F1 | Test Bahrain Day 1: Verstappen fa già paura

Test Bahrain Day 1 – E’ bastato seguire la prima giornata di test Formula 1 sul circuito del Bahrain, per avere già le idee chiare su chi partirà favorito per la conquista del titolo Mondiale. Max Verstappen, dopo il miglior tempo segnato questa mattina, si è confermato anche oggi pomeriggio, siglando un crono di 1:31.344 e dando un distacco oltre il secondo alla McLaren di Lando Norris. Carlos Sainz, al volante nel pomeriggio, ha concluso in terza posizione, precedendo un sorprendente Daniel Ricciardo che dimostra il grande lavoro fatto dalle Racing Bulls durante l’inverno. In quinta posizione troviamo l’Alpine di Pierre Gasly; il francese precede l’Aston Martin di Lance Stroll e la Ferrari di Charles Leclerc che ha girato solo questa mattina.

Ottavo tempo per Fernando Alonso con Aston Martin, seguito dalla McLaren di Oscar Piastri e dalla Sauber di Guanyu Zhou.

L’azione in pista prosegue domani dalle 08:00 alle 17:00. Seguiteci con live e aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito F1GrandPrix.