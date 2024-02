DIRETTA F1 | Test Bahrain 2024: la prima giornata LIVE [LIVE TIMING E VIDEO]

Diretta Test Bahrain 2024 – Amici di Motorionline, buongiorno e benvenuti al commento della prima giornata dei test ufficiali Formula 1 in Bahrain! A partire dalle 08:00 fino alle 17:00 vi daremo tutti gli aggiornamenti in tempo reale con tempi, foto e video dal circuito del Sakhir. Dopo la pausa invernale finalmente si riaccendono i riflettori su una nuova stagione ricca ed entusiasmante: 24 Gran Premi di cui 6 Sprint Race. Intanto come già sapete, ad inizio anno è arrivata una bomba dal mercato piloti con il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari a partire dal 2025! Il sette volte campione del mondo lascia la scuderia di Brackley dopo dodici anni insieme e andrà a sostituire Carlos Sainz, determinato a lasciare la scuderia di Maranello con il miglior risultato possibile. Ma per lo spagnolo l’impresa non sarà semplice dal momento che Red Bull e Max Verstappen saranno indubbiamente i favoriti per il titolo 2024.

Ma adesso è arrivato il momento di collegarci con la pista per questa prima giornata di test! Seguiteci!

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DEI TEST