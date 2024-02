Formula 1 | Wolff: “La Red Bull RB20 è molto veloce”

Siamo nel cuore della prima giornata di test di Formula 1. In Bahrain tutte le vetture sono finalmente in pista insieme, ma sembra ancora troppo presto per trarre delle conclusioni. Le reali prestazioni le vedremo certamente nelle qualifiche del primo Gran Premio della settimana prossima, su questo non ci sono dubbi, ma qualche indicazione è possibile trovarla. Toto Wolff, team principal della Mercedes è stato intercettato da Mara Sangiorgio di Sky Sport in pit-lane, e ha dato la sua primissima opinione in merito alle forze in pista.

Wolff: “E’ più importante ciò che non si vede”

“La Red Bull va veloce – ammette Toto. Ci sono già delle indicazioni su quanto siano forti, noi siamo un po’ con gli altri, ma vedremo come andranno questi tre giorni di test. Non è importante cosa abbiano fatto nella parte superiore della macchina, ma è il fondo ad essere determinante per definire le performance, è più importante ciò che non si vede rispetto a quello che vediamo. Noi abbiamo una base migliore rispetto allo scorso anno, possiamo lavorarci su. Nel 2023 non era una vettura comprensibile, è stata una sorta di esperimento per tutta la stagione. Su questa macchina stiamo iniziando un nuovo progetto”.