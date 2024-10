F1 | Alpine, Gasly spera di restare in zona punti anche ad Interlagos

La Alpine lascia Città del Messico con un punto, conquistato da Pierre Gasly: l’obiettivo è conquistarne altri anche ad Interlagos.

Il team francese sembra percorrere una curva in crescendo sin dall’appuntamento di Austin, primo di una tripletta di weekend consecutivi che si concluderà proprio a San Paolo. Dopo due piazzamenti tra i primi dieci in qualifica – Pierre è sesto in Texas e ottavo in Messico – e un piazzamento a punti, Gasly è determinato a fare ancora meglio ad Interlagos, li dove conquistò il primo podio in carriera con la AlphaTauri nel 2019.

Gasly: “Bei miglioramenti nelle ultime settimane, spero di restare in zona punti anche ad Interlagos”

“Sono davvero soddisfatto di aver conquistato un altro importante punto in Messico, una ricompensa per i nostri miglioramenti nelle ultime settimane. Credo che non potessi fare di più, ma è stata comunque una gran soddisfazione, non accadeva da un po’ – ha dichiarato Pierre – anche la qualifica è stata davvero incoraggiante, eravamo in top 10, il team si è meritato quel punto e sono felice di averlo conquistato. In gara siamo stati cauti al via fino in curva 1, mi sono accorto del caos crescente intorno a me. Abbiamo fatto bene, ne siamo usciti indenni. Da li abbiamo gestito bene il ritmo gara e sono ottimista per San Paolo.

Ad Interlagos il francese festeggerà il 150° Gran Premio in Formula 1.

“E’ bello tornare ad Interlagos. La pista è iconica e qui ho tanti bei ricordi del mio primo podio nel 2019. Questo è uno dei circuiti più corti del calendario, ma ha un bel ritmo ed è questo che lo rende divertente. Dopo due Q3 e un punto conquistato sono ottimista per questo weekend. E’ la seconda Sprint Race di questa tripletta, sarà intensa per tutti gli addetti ai lavori. Voglio ringraziare tutto il team per il duro lavoro fatto in questi giorni, spero che questo weekend dia una degna conclusione a questa tripletta”.

Ocon: “Settimane dure per la squadra, li ringrazio per il loro lavoro”

“Il weekend in Messico è stato duro – ha dichiarato invece Esteban Ocon – è iniziato bene, la vettura sembrava andar bene venerdì e il grip era notevolmente migliorato rispetto agli anni precedenti, ma ci mancava il passo sabato e siamo rimasti fuori in Q1. Partire dalla pit-lane ha compromesso ulteriormente la gara, c’è stata qualche bella lotta in pista, ma non eravamo abbastanza veloci per rientrare in zona punti”.

Il francese cerca il riscatto ad Interlagos: “Non vedo l’ora di tornare in Brasile. Quella di Interlagos è una pista piena di sfide e l’atmosfera è incredibile. Come a Città del Messico, i tifosi si fanno sentire anche a San Paolo. E’ l’ultima di tre gare consecutive, sono state settimane dure per l’intera squadra, sono grato a tutti per il loro lavoro. A San Paolo torna anche la Sprint, doppia opportunità di conquistare dei punti. Cercheremo di massimizzare le sessioni il più possibile e spero di terminare questa tripletta nel migliore dei modi”.