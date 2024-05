Mercedes | Wolff: “I progressi sono evidenti”

La Mercedes continua a faticare per quanto riguarda il ritmo, sia esso in qualifica o in gara, rispetto ai tre top team. Il distacco di Russell e Hamilton, rispettivamente sesto e ottavo nella giornata di ieri resta importante, ma i due piloti sono comunque più sollevati rispetto al recente passato, specialmente George, di solito il più ottimista e forse meno analitico dei due, ma anche questa la possiamo definire come “esperienza”. Nella gara di oggi non ci si aspetta certamente che le due W15 possano giocarsi qualcosa per il podio in condizioni normali, anche perché Red Bull, McLaren e Ferrari sono al momento di un altro pianeta con i nuovi aggiornamenti applicati sulle rispettive vetture, ma possono verificare la bontà degli sviluppi portati a Imola, i quali saranno seguiti da altri update nelle prossime gare.

“I progressi si vedono – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. Si notano dal divario rispetto ai primi e ai nostri avversari più vicini: la sesta e ottava posizione non sono certamente entusiasmanti, lo diciamo da tempo, ma si vede come il vantaggio degli altri sia meno importante. Ci vuole tempo per recuperare, quindi bisogna essere pazienti, è questa la nostra realtà al momento. Abbiamo degli sviluppi in cantiere che miglioreranno il bilanciamento della monoposto: anche se le nostre posizioni di partenza non sono abbastanza buone, stiamo andando nella giusta direzione. In gara ci concentreremo sul massimizzare il pacchetto attuale e cercare di ottenere una buona dose di punti”.