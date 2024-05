Formula 1 | McLaren in prima fila a Imola con Lando Norris

La McLaren è una gradita conferma. Il team di Woking, dopo la bella vittoria di Miami è in lotta per posizioni di assoluto prestigio anche a Imola. Nelle qualifiche in riva al Santerno, Piastri ha chiuso in seconda posizione a soli 74 millesimi da Verstappen, aiutato tra l’altro dalla scia di Hulkenberg, mente Norris è terzo a meno di un decimo dal tre volte campione del mondo. Purtroppo il buon Oscar è stato penalizzato per aver commesso un chiaro impeding nei confronti di Magnussen in Q1, favorendo quindi le Ferrari di Leclerc e Sainz, entrambe adesso in seconda fila, e anche il compagno di squadra, adesso al fianco di Max e a caccia della seconda vittoria consecutiva, cosa tutt’altro che impossibile vista la grande competitività della MCL38 a Imola.

“Dopo l’ottima prestazione di Miami, era importante confermare che la competitività fosse sincera – ha detto Andrea Stella, team principal della McLaren. Imola ha esigenze molto diverse, con un tracciato scorrevole e una superficie sconnessa. È un grande aspetto positivo il fatto che anche qui siamo stati competitivi e che oggi siamo in grado di lottare per la pole position. Abbiamo ottenuto un ottimo risultato nelle qualifiche: entrambi i piloti si sono comportati molto bene e siamo stati vicini alla Red Bull, il che è incoraggiante. Sfortunatamente, Oscar partirà quinto dopo aver ricevuto una penalità. Rispettiamo e accettiamo la decisione degli steward, e con un ritmo sostenuto il nostro focus sarà quello di recuperare quelle posizioni perse, capitalizzando nel frattempo la partenza in prima fila di Lando”.