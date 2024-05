F1 | Mercedes, la convinzione di Wolff: “Ridotto il divario con Red Bull, McLaren e Ferrari”

In casa Mercedes pare si stiano aprendo degli spiragli di luce dopo gli aggiornamenti portati a Imola sulla W15. La monoposto non è ancora al livello dei top tre team là davanti, il distacco è sempre ampio, ma i vertici della squadra anglo/tedesca sembrano essere un po’ più ottimisti, compresi i piloti stessi. Il lavoro per raggiungere le prestazioni di Red Bull, McLaren e Ferrari è ancora tanto, e sarà difficile che in questa stagione le Frecce d’Argento possano lottare per podi e vittorie in condizioni normali di gara, anche perché il ritardo è piuttosto consistente al momento.

La McLaren, per esempio, è riuscita con un solo grande aggiornamento a ribaltare nuovamente la situazione, un po’ come fatto lo scorso anno, solo che questa volta è diventata una seria candidata alle vittorie dei Gran Premi, e anche a Imola il buon Lando Norris è stato il più veloce in pista, persino più del vincitore della gara, cioè Max Verstappen. La Mercedes è ancora ad un livello troppo basso per essere paragonata al team di Woking, ma dall’interno quantomeno sono sicuri di vedere dei miglioramenti.

“I risultati non lo dimostrano, ma a Imola abbiamo fatto un piccolo passo in avanti – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. Anche i nostri rivali più vicini ci sono riusciti, ma il divario con i primi è stato ridotto. C’è ancora tanto lavoro da fare e non è mai bello finire una gara in sesta e settima posizione. C’è ancora tanto lavoro da fare però, dobbiamo continuare così se vogliamo entrare nella lotta con le tre squadre davanti a noi. Abbiamo fatto rientrare George per la seconda volta perché secondo le nostre previsioni avrebbe potuto avere difficoltà a finire la gara con le hard, e siamo comunque riusciti a rientrare in pista davanti a Perez. Questo ci ha permesso di fare anche il giro più veloce: certo, è costata una posizione in favore di Lewis, ma alla fine la squadra ha ottenuto un punto in più”.