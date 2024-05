F1 | Toto Wolff valuta “incoraggianti” i passi in avanti della Mercedes

La Mercedes continua la sua fase di avvicinamento ai top team. E’ un processo lungo quello che aspetta la brigata di Toto Wolff, il quale certamente non si aspettava di essere quarta forza in pista arrivati all’ottava gara dell’anno. A Monaco le cose potrebbero un attimo ribaltarsi, visto che le caratteristiche aerodinamiche delle monoposto vengono messe un po’ in secondo piano nelle stradine del Principato, e il manico del pilota in qualifica fa letteralmente la differenza. Gli aggiornamenti comunque portati a Imola sembrano funzionare, ma essendoci anche gli avversari, il ritardo con Ferrari, McLaren e Red Bull risulta essere nel complesso ancora ampio.

“Il piccolo passo avanti fatto a Imola è stato incoraggiante – ha ribadito Toto. Il team ha lavorato duramente per portare in pista gli aggiornamenti, ed è stato un chiaro miglioramento nelle prestazioni. Detto questo, anche gli altri hanno fatto uno step, quindi siamo sempre un passo indietro rispetto ai primi tre team, e c’è ancora molto lavoro da fare. Tuttavia, abbiamo una direzione chiara di sviluppi in cantiere: ora c’è una piattaforma più solida sulla quale costruire e siamo fiduciosi che, col tempo, potremo posizionarci in testa al gruppo. Questo lavoro continuerà anche a Monaco. È un circuito unico e presenta una sfida fantastica per squadre e piloti. E’ sempre difficile fare delle previsioni sulle prestazioni qui a Monte Carlo, ma cercheremo di avere un weekend pulito così da massimizzare il potenziale della nostra vettura. E’ sempre un weekend speciale, speriamo di offrire uno spettacolo degno di questo nome agli appassionati”.