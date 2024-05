GP Imola | Norris: “Mi aspetto una grande battaglia con Ferrari e Red Bull”

La McLaren che vedremo in prima fila nel Gran Premio del Made In Italy e dell’Emilia Romagna sarà quella di Lando Norris. Il pilota inglese approfitta della penalità di tre posizioni inflitta al compagno di squadra Oscar Piastri, autore di un gran giro ieri in qualifica ma sanzionato per aver ostacolato Magnussen in Q1 alla Variante del Tamburello. Ne approfittano anche le due Ferrari, le quali avanzano quindi di una casella e si ritroveranno entrambe in seconda fila. Ci aspetta una partenza molto tesa, e considerando i passi gara visti venerdì, i primi giri saranno determinanti, con Verstappen che proverà sicuramente ad andare via prima dell’utilizzo del DRS.

Il vincitore di Miami però pensa che la lotta sarà molto interessante, non ci aspetta quindi una gara soporifera considerando le difficoltà avute per tutta la giornata di venerdì dal tre volte campione del mondo olandese: ieri ha sistemato il giro veloce, vedremo se in Red Bull saranno riusciti a lavorare bene anche per quel che riguarda il ritmo gara.

“Sì, abbiamo la macchina per fare pole e vittoria – ha detto Norris. Quantomeno, non possiamo ottenerle facilmente, ma possiamo considerarci nella lotta. Questa pista è molto diversa da Miami, ma abbiamo avuto delle conferme: la macchina funziona come noi ci aspettavamo, e in questo weekend siamo stati in grado di fare dei test per trovare le conferme che cercavamo e comprendere tutto un po’ meglio avendo più tempo a disposizione e tutto ha funzionato come speravamo. Il team ha fatto un gran lavoro portando gli aggiornamenti già due settimane fa. Favoriti? Direi di no, perché anche il passo di Max sarà buono: dobbiamo concentrarci e sarà una bella battaglia anche con le Ferrari, penso che saranno molto veloci, lo erano anche in prova: credo che noi, Red Bull e Ferrari faremo una gran bella battaglia”.